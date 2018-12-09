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Постер к 2-му сезону сериала Двойник
Киноафиша Сериалы Двойник Сезоны Сезон 2

Двойник , 2 сезон

Counterpart 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 9 декабря 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Двойник »

Во 2-м сезоне сериала «Двойник» мировое равновесие нарушается, когда жители нашего мира оказываются в параллельной реальности. В то же время их двойники из Прайма разгуливают по привычной нам современности. Говард Прайм притворяется настоящим Говардом, скрываясь от преследования, однако он находится на грани разоблачения как в спецслужбах, так и в собственной семье. Эмили Прайм, напротив, добивается успеха и получает повышение по службе. Тем временем Говард подвергается непростому испытанию на Другой стороне. Он оказывается в секретной тюрьме под названием Эхо. Эмили пытается установить связь со своей настоящей жизнью.

Список серий 2-го сезона сериала «Двойник » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Изнутри Inside Out
Сезон 2 Серия 1
9 декабря 2018
Снаружи Outside In
Сезон 2 Серия 2
16 декабря 2018
Что-то позаимствованное Something Borrowed
Сезон 2 Серия 3
23 декабря 2018
Точка расхождения Point of Departure
Сезон 2 Серия 4
30 декабря 2018
Марионетки Shadow Puppets
Сезон 2 Серия 5
6 января 2019
Города-близнецы Twin Cities
Сезон 2 Серия 6
20 января 2019
Обрезать нити No Strings Attached
Сезон 2 Серия 7
27 января 2019
Пришедший с холода In from the Cold
Сезон 2 Серия 8
3 февраля 2019
Сам с собой You to You
Сезон 2 Серия 9
10 февраля 2019
Лучшие ангелы Better Angels
Сезон 2 Серия 10
17 февраля 2019
График выхода всех сериалов
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