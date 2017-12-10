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Постер к 1-му сезону сериала Двойник
Киноафиша Сериалы Двойник Сезоны Сезон 1

Двойник , 1 сезон

Counterpart 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 декабря 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Двойник »

В 1-м сезоне сериала «Двойник» пожилой клерк Говард Силк ведет скромное одинокое существование, готовится уйти на заслуженную пенсию и навещает в больнице больную супругу. Всю жизнь он работает на одну организацию, но до сих пор не знает, чем именно она занимается. Однако внезапно его переводят в Отдел внутренних расследований, где он знакомится… со своей собственной копией. Выясняется, что пятьдесят лет назад его предприятие провело в Германии неудачный эксперимент, из-за которого наша реальность раздвоилась на параллельные миры. История в параллели пошла другим путем, да и двойник Говарда не терял время зря и стал мафиози.

Список серий 1-го сезона сериала «Двойник » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Рубеж The Crossing
Сезон 1 Серия 1
10 декабря 2017
Птицы одного полета Birds of a Feather
Сезон 1 Серия 2
28 января 2018
Забытое искусство дипломатии The Lost Art of Diplomacy
Сезон 1 Серия 3
4 февраля 2018
По обе стороны Both Sides Now
Сезон 1 Серия 4
11 февраля 2018
Перетряска Shaking the Tree
Сезон 1 Серия 5
18 февраля 2018
Делай вид, что ты тут свой Act Like You've Been Here Before
Сезон 1 Серия 6
25 февраля 2018
Самая искренняя форма лести The Sincerest Form of Flattery
Сезон 1 Серия 7
4 марта 2018
Люби ложь Love the Lie
Сезон 1 Серия 8
11 марта 2018
Ничейная земля: Часть 1 No Man's Land, Part One
Сезон 1 Серия 9
18 марта 2018
Ничейная земля: Часть 2 No Man's Land, Part Two
Сезон 1 Серия 10
1 апреля 2018
График выхода всех сериалов
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