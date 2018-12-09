Menu
Counterpart 2017 - 2019, season 2

Counterpart season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Counterpart Seasons Season 2

Counterpart 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 9 December 2018
Production year 2018
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Counterpart" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Двойник» мировое равновесие нарушается, когда жители нашего мира оказываются в параллельной реальности. В то же время их двойники из Прайма разгуливают по привычной нам современности. Говард Прайм притворяется настоящим Говардом, скрываясь от преследования, однако он находится на грани разоблачения как в спецслужбах, так и в собственной семье. Эмили Прайм, напротив, добивается успеха и получает повышение по службе. Тем временем Говард подвергается непростому испытанию на Другой стороне. Он оказывается в секретной тюрьме под названием Эхо. Эмили пытается установить связь со своей настоящей жизнью.

8 IMDb
"Counterpart" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Inside Out
Season 2 Episode 1
9 December 2018
Outside In
Season 2 Episode 2
16 December 2018
Something Borrowed
Season 2 Episode 3
23 December 2018
Point of Departure
Season 2 Episode 4
30 December 2018
Shadow Puppets
Season 2 Episode 5
6 January 2019
Twin Cities
Season 2 Episode 6
20 January 2019
No Strings Attached
Season 2 Episode 7
27 January 2019
In from the Cold
Season 2 Episode 8
3 February 2019
You to You
Season 2 Episode 9
10 February 2019
Better Angels
Season 2 Episode 10
17 February 2019
