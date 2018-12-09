Во 2-м сезоне сериала «Двойник» мировое равновесие нарушается, когда жители нашего мира оказываются в параллельной реальности. В то же время их двойники из Прайма разгуливают по привычной нам современности. Говард Прайм притворяется настоящим Говардом, скрываясь от преследования, однако он находится на грани разоблачения как в спецслужбах, так и в собственной семье. Эмили Прайм, напротив, добивается успеха и получает повышение по службе. Тем временем Говард подвергается непростому испытанию на Другой стороне. Он оказывается в секретной тюрьме под названием Эхо. Эмили пытается установить связь со своей настоящей жизнью.