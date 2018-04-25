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Постер к 3-му сезону сериала Реанимация
Киноафиша Сериалы Реанимация Сезоны Сезон 3

Реанимация , 3 сезон

Code Black 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 25 апреля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 6 минут
О чем 3-й сезон сериала «Реанимация »

В 3-м сезоне сериала «Реанимация» Итан отправляется на срочный вызов вместе с Рокс, чтобы оказать помощь жертвам затяжного полицейского рейда на наркопритон. Вскоре в клинику привозят нескольких пострадавших, среди которых оказывается девятилетняя девочка с пулевым ранением. Выясняется, что в притон ее привел дядя, страдающий наркотической зависимостью. Стажер Пеппер оказывается под воздействием фентанила. Доктор Кэмпбелл проводит успешную операцию при ассистировании Ангуса, после чего предлагает ему место в ординатуре хирургического отделения. Марио сложно преодолеть свои чувства к Ноа.

Список серий 3-го сезона сериала «Реанимация » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Третий год Third Year
Сезон 3 Серия 1
25 апреля 2018
Ангелы получше Better Angels
Сезон 3 Серия 2
2 мая 2018
Семья La Familia
Сезон 3 Серия 3
9 мая 2018
Как воздух The Same as Air
Сезон 3 Серия 4
16 мая 2018
Давление в кабине Cabin Pressure
Сезон 3 Серия 5
30 мая 2018
Пекло Hell's Heart
Сезон 3 Серия 6
30 мая 2018
Шаг вперёд Step Up
Сезон 3 Серия 7
6 июня 2018
Дом остаётся домом Home Stays Home
Сезон 3 Серия 8
13 июня 2018
Человеческое Only Human
Сезон 3 Серия 9
20 июня 2018
Передумать Change of Heart
Сезон 3 Серия 10
27 июня 2018
Одна из нас One of Our Own
Сезон 3 Серия 11
4 июля 2018
Ночь наступает, и я дышу As Night Comes and I'm Breathing
Сезон 3 Серия 12
11 июля 2018
Дело спасения жизней The Business of Saving Lives
Сезон 3 Серия 13
18 июля 2018
График выхода всех сериалов
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