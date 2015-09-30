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Постер к 1-му сезону сериала Реанимация
Киноафиша Сериалы Реанимация Сезоны Сезон 1

Реанимация , 1 сезон

Code Black 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 сентября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 18
Продолжительность сезона 12 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Реанимация »

В 1-м сезоне сериала «Реанимация» в центре событий оказываются сотрудники лос-анджелесской окружной клиники, которые работают в отделе неотложной помощи. В больницу «Энджелс Мемориал» обращаются люди с особенно тяжелыми заболеваниями, сюда же на скорой привозят смертельно раненых и безнадежно больных пациентов. Однако врачи и медсестры вынуждены ежедневно бороться не только с их недугами, но и со скверно работающей системой управления госпиталем. Медперсоналу приходится сталкиваться с неожиданными препятствиями и отстаивать не только собственные интересы, но и потребности простых людей.

Список серий 1-го сезона сериала «Реанимация » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
30 сентября 2015
Закупориваем дыры We Plug Holes
Сезон 1 Серия 2
7 октября 2015
Хронические заболевания Pre-Existing Conditions
Сезон 1 Серия 3
14 октября 2015
Иногда жизнь – это зебра Sometimes It's a Zebra
Сезон 1 Серия 4
21 октября 2015
Личная заинтересованность врача Doctors with Borders
Сезон 1 Серия 5
28 октября 2015
У последней черты In Extremis
Сезон 1 Серия 6
4 ноября 2015
Хорошее дерево Buen Árbol
Сезон 1 Серия 7
11 ноября 2015
Теперь ты – сердце You Are the Heart
Сезон 1 Серия 8
18 ноября 2015
Взросление сына The Son Rises
Сезон 1 Серия 9
25 ноября 2015
Реанимация сердца Cardiac Support
Сезон 1 Серия 10
2 декабря 2015
Чёрный ярлык Black Tag
Сезон 1 Серия 11
9 декабря 2015
Неясность обстановки The Fog of War
Сезон 1 Серия 12
13 января 2016
Первое свидание First Date
Сезон 1 Серия 13
20 января 2016
Пятая стадия The Fifth Stage
Сезон 1 Серия 14
27 января 2016
Диагностика методом исключения Diagnosis of Exclusion
Сезон 1 Серия 15
3 февраля 2016
Радуйся, Мария, благодати полная! Hail Mary
Сезон 1 Серия 16
10 февраля 2016
Любовь – это боль Love Hurts
Сезон 1 Серия 17
17 февраля 2016
Кровавая забава Blood Sport
Сезон 1 Серия 18
24 февраля 2016
График выхода всех сериалов
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