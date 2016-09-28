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Постер к 2-му сезону сериала Реанимация
Киноафиша Сериалы Реанимация Сезоны Сезон 2

Реанимация , 2 сезон

Code Black 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 28 сентября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 16
Продолжительность сезона 11 часов 12 минут
О чем 2-й сезон сериала «Реанимация »

Во 2-м сезоне сериала «Реанимация» Итан Уиллис присоединяется к команде медиков «Энджелс Мемориал». Благодаря ему в больнице появляются новые методики и технологии. Уиллис и Майк спешат на вертолете в Малибу, где несколько туристов подверглись атаке акул. Кого-то из жертв хищников еще можно спасти. По возвращении Уиллис должен оказать помощь молодому игроку в футбол, который попал в серьезную автокатастрофу. Докторам не удается поставить диагноз пациентке, поскольку она скрывает от них тот факт, что прошла через операцию по смене пола. Отделение реанимации подвергается опасности.

Список серий 2-го сезона сериала «Реанимация » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Год второй Second Year
Сезон 2 Серия 1
28 сентября 2016
Жизнь и здоровье Life and Limb
Сезон 2 Серия 2
5 октября 2016
В телесной оболочке Corporeal Form
Сезон 2 Серия 3
12 октября 2016
Демоны и ангелы Demons and Angels
Сезон 2 Серия 4
26 октября 2016
Оползень Landslide
Сезон 2 Серия 5
2 ноября 2016
Героизм Hero Complex
Сезон 2 Серия 6
9 ноября 2016
То, что скрыто What Lies Beneath
Сезон 2 Серия 7
16 ноября 2016
Тела. Версия 1.0 1.0 Bodies
Сезон 2 Серия 8
23 ноября 2016
Ловкость рук Sleight of Hand
Сезон 2 Серия 9
30 ноября 2016
Аве Мария Ave Maria
Сезон 2 Серия 10
7 декабря 2016
Исход Exodus
Сезон 2 Серия 11
21 декабря 2016
Одна на миллион One in a Million
Сезон 2 Серия 12
4 января 2017
Незаконченное дело Unfinished Business
Сезон 2 Серия 13
11 января 2017
Головокружение Vertigo
Сезон 2 Серия 14
25 января 2017
Мастерская дьявола The Devil's Workshop
Сезон 2 Серия 15
1 февраля 2017
Падшие ангелы Fallen Angels
Сезон 2 Серия 16
8 февраля 2017
График выхода всех сериалов
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