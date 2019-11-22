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Постер к 2-му сезону телешоу Один в один! Сладкие попытки в праздники
Киноафиша Сериалы Один в один! Сладкие попытки в праздники Сезоны Сезон 2

Один в один! Сладкие попытки в праздники , 2 сезон

Nailed It! Holiday!
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Один в один! Сладкие попытки в праздники »

Во 2-м сезоне шоу «Один в один! Сладкие попытки в праздники» покажет грандиозные провалы новичков кондитерского искусства. В каждом эпизоде трем начинающим поварам придется готовить сладкие шедевры, которые обычно подвластны только настоящим профессионалам. Перед участниками стоит почти непосильная задача – приготовить вкусные и эстетичные блюда, которые будут максимально похожи на оригинал. Их работу оценит требовательное, но очаровательное жюри – Николь Байер, Жак Торрес и приглашенные гости. Тому конкурсанту, чьи творения будут менее несъедобны, достанется денежный приз.

Список серий телешоу Один в один! Сладкие попытки в праздники График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Мы Скрудж! We're Scrooged!
Сезон 2 Серия 1
22 ноября 2019
Классическая рождественская елка A Classic Christmess
Сезон 2 Серия 2
22 ноября 2019
Шало-много фейлов! Shalo-many Fails!
Сезон 2 Серия 3
22 ноября 2019
Это чудесная жизнь It's a Wonderfail Life
Сезон 2 Серия 4
22 ноября 2019
Один провал, два провал. Я терплю неудачу, ты терпишь неудачу! One Fail, Two Fail. I Fail, You Fail!
Сезон 2 Серия 5
22 ноября 2019
Новый год, новые неудачи New Year, New Fails
Сезон 2 Серия 6
22 ноября 2019
График выхода всех сериалов
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