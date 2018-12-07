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Постер к 1-му сезону телешоу Один в один! Сладкие попытки в праздники
Киноафиша Сериалы Один в один! Сладкие попытки в праздники Сезоны Сезон 1

Один в один! Сладкие попытки в праздники , 1 сезон

Nailed It! Holiday!
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 декабря 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Один в один! Сладкие попытки в праздники »

В 1-м сезоне шоу «Один в один! Сладкие попытки в праздники», которое является непосредственным продолжением основной программы, в кулинарной битве сойдутся новички. Они совершенно не претендуют на звание мастеров, поэтому им придется серьезно постараться над своими блюдами, чтобы выиграть главный приз – 10 тысяч долларов. Их задача – как можно точнее воссоздать рождественские десерты, которые готовят профессиональные повара. Среди кондитерских изделий, которые им придется готовить: пончики в виде зимних животных, классический пирог с индейкой, сладкий рождественский свитер и многое другое.

Список серий телешоу Один в один! Сладкие попытки в праздники График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Джингл терпит неудачу Jingle Fails
Сезон 1 Серия 1
7 декабря 2018
Зимняя ошибка Winter Blunderland
Сезон 1 Серия 2
7 декабря 2018
Вы Мицва Пятно! You Mitzvah Spot!
Сезон 1 Серия 3
7 декабря 2018
Это семейный провал It's a Family A-fail
Сезон 1 Серия 4
7 декабря 2018
Играя вокруг Toying Around
Сезон 1 Серия 5
7 декабря 2018
3... 2... 1, Готово! 3…2…1, Ya Done!
Сезон 1 Серия 6
7 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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