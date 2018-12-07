Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер телешоу Один в один! Сладкие попытки в праздники
1 постер
Киноафиша Сериалы Один в один! Сладкие попытки в праздники

Один в один! Сладкие попытки в праздники (2018 - …)

Nailed It! Holiday! 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 6 часов 0 минут

О чем телешоу

Американский проект от Netflix «Один в один! Сладкие попытки в праздники» соединил в себе элементы юмора и кулинарии. В каждом выпуске три кондитера, не имеющих профессионального опыта, попытаются воссоздать сладкие шедевры, которые под силу только настоящим рестораторам. Поскольку участники не обладают достаточными компетенциями и знаниями в гастрономическом деле, им придется импровизировать и готовить блюда практически наугад. Зрителям предлагается проследить за их успехами и провалами. Темой шоу является рождественские каникулы, и каждый десерт будет посвящен празднику.

Один в один! Сладкие попытки в праздники - трейлер второго сезона
Один в один! Сладкие попытки в праздники  трейлер второго сезона
В ролях
В ролях
Майя Рудольф
Майя Рудольф
Джейсон Манцукас
Джейсон Манцукас
Лорен Лапкус
Лорен Лапкус
Николь Байер
Николь Байер
Кейт Берлант
Кейт Берлант
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
7.7 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Один в один! Сладкие попытки в праздники - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 6 эпизодов
 
Один в один! Сладкие попытки в праздники - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 6 эпизодов
 
Отзывы о телешоу
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из телешоу
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
Хикару — это имя или фамилия? Аниме «Лето, когда умер Хикару» дает мрачный ответ
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше