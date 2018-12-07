Американский проект от Netflix «Один в один! Сладкие попытки в праздники» соединил в себе элементы юмора и кулинарии. В каждом выпуске три кондитера, не имеющих профессионального опыта, попытаются воссоздать сладкие шедевры, которые под силу только настоящим рестораторам. Поскольку участники не обладают достаточными компетенциями и знаниями в гастрономическом деле, им придется импровизировать и готовить блюда практически наугад. Зрителям предлагается проследить за их успехами и провалами. Темой шоу является рождественские каникулы, и каждый десерт будет посвящен празднику.