Японский проект «Дом с террасой: Парни и девушки в городе» предлагает понаблюдать за тем, как уживаются вместе совершенно незнакомые люди. Трое девушек и трое молодых мужчин получают в свое распоряжение шикарный дом и машину. В отличие от подавляющего большинства реалити-шоу героям нужно не сталкиваться с испытаниями, а лишь продолжать вести обычную жизнь. Важной частью проекта становится взаимодействие участников между собой. Шаг за шагом они будут выстраивать отношения друг с другом, а все, что их волнует, они смогут высказать на специальной террасе, которой оборудовано жилище.