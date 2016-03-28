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Постер телешоу Дом с террасой: Парни и девушки в городе
Постер телешоу Дом с террасой: Парни и девушки в городе
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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2 постера
Киноафиша Сериалы Дом с террасой: Парни и девушки в городе

Дом с террасой: Парни и девушки в городе (2016 - 2016)

Terrace House: Boys & Girls in the City 18+
Год выпуска 2016
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 23 часа 0 минут

О чем телешоу

Японский проект «Дом с террасой: Парни и девушки в городе» предлагает понаблюдать за тем, как уживаются вместе совершенно незнакомые люди. Трое девушек и трое молодых мужчин получают в свое распоряжение шикарный дом и машину. В отличие от подавляющего большинства реалити-шоу героям нужно не сталкиваться с испытаниями, а лишь продолжать вести обычную жизнь. Важной частью проекта становится взаимодействие участников между собой. Шаг за шагом они будут выстраивать отношения друг с другом, а все, что их волнует, они смогут высказать на специальной террасе, которой оборудовано жилище.

В ролях
В ролях
Кэнтаро Ито
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

0.0
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8.1 IMDb
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Сезоны
Дом с террасой: Парни и девушки в городе - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 46 эпизодов
 
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