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Постер к 1-му сезону телешоу Дом с террасой: Парни и девушки в городе
Киноафиша Сериалы Дом с террасой: Парни и девушки в городе Сезоны Сезон 1

Дом с террасой: Парни и девушки в городе , 1 сезон

Terrace House: Boys & Girls in the City
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 марта 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 46
Продолжительность сезона 23 часа 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Дом с террасой: Парни и девушки в городе »

В 1-м сезоне шоу «Дом с террасой: Парни и девушки в городе» люди с совершенно разным жизненным опытом попробуют взаимодействовать между собой и создать доверительные отношения. Несколько человек поселятся в шикарном доме с террасой, где есть все для комфортной жизни. Им предстоит заниматься привычными делами, однако теперь неотъемлемой частью их повседневности станет выстраивание контакта с новыми соседями в неформальной обстановке. Зрителей ждет увлекательный социальный эксперимент и откровения участников о взаимоотношениях, мечтах и жизненных целях.

Список серий 1-го сезона телешоу «Дом с террасой: Парни и девушки в городе » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Новые мальчики, новые девушки, новый город New Boys, New Girls, New City
Сезон 1 Серия 1
28 марта 2016
Три влюбленности Three Crushes
Сезон 1 Серия 2
28 марта 2016
Полиция мечты Dream Police
Сезон 1 Серия 3
28 марта 2016
Снова в слезах In Tears Again
Сезон 1 Серия 4
28 марта 2016
Ини Мини Мини Мо Eenie Meenie Miney Mo
Сезон 1 Серия 5
28 марта 2016
Все облажались All Screwed Up
Сезон 1 Серия 6
28 марта 2016
Показывая свое истинное лицо Showing His True Colors
Сезон 1 Серия 7
28 марта 2016
Поздняя ночь у бассейна Late Night Poolside
Сезон 1 Серия 8
28 марта 2016
Какой хороший день! What a Good Day!
Сезон 1 Серия 9
28 марта 2016
Прежде чем он скажет слова… Before He Says the Words...
Сезон 1 Серия 10
28 марта 2016
Мальчик из штата радуги Boy from the Rainbow State
Сезон 1 Серия 11
28 марта 2016
Она просто лучшая из трех? Is She Just Best of Three?
Сезон 1 Серия 12
28 марта 2016
Кто выживет? Who Will Survive?
Сезон 1 Серия 13
28 марта 2016
Икудзинаси Ikujinashi
Сезон 1 Серия 14
28 марта 2016
Разогрев для кого-то еще Heating Up for Someone Else
Сезон 1 Серия 15
28 марта 2016
Магическое заклинание Костко Magic Spell Costco
Сезон 1 Серия 16
28 марта 2016
Везде для вас Anywhere for You
Сезон 1 Серия 17
28 марта 2016
Худшее свидание Worst Date Ever
Сезон 1 Серия 18
28 марта 2016
Рождественский кошмар A Christmas Nightmare
Сезон 1 Серия 19
28 марта 2016
Руки-ножницы Scissorhands
Сезон 1 Серия 20
28 марта 2016
Дело о чаше поке Case of Poke Bowl
Сезон 1 Серия 21
28 марта 2016
Дело о мясе Case of the Meat
Сезон 1 Серия 22
28 марта 2016
Бесполезно плакать над мясом No Use Crying Over Meat
Сезон 1 Серия 23
28 марта 2016
Новая It-Girl в городе New It Girl in the City
Сезон 1 Серия 24
28 марта 2016
Мистер Совершенство в городе Mr. Perfect in the City
Сезон 1 Серия 25
28 марта 2016
Любовь витает в воздухе Love is in the Air
Сезон 1 Серия 26
28 марта 2016
Всегда улыбаюсь с тобой Always Smiling with You
Сезон 1 Серия 27
28 марта 2016
Плачь, плачь, плачь Cry, Cry, Cry
Сезон 1 Серия 28
28 марта 2016
Ночной кошмар Nightie Nightmare
Сезон 1 Серия 29
28 марта 2016
Решение девушки в любви Girl's Decision in Love
Сезон 1 Серия 30
28 марта 2016
Нацуми и Фуюми Natsumi & Fuyumi
Сезон 1 Серия 31
28 марта 2016
«Па-де-де»? Shall We Pas de Deux?
Сезон 1 Серия 32
28 марта 2016
Первое погружение в бассейн First Dip in the Pool
Сезон 1 Серия 33
28 марта 2016
Гамбург × Гамбург Hamburg x Hamburg
Сезон 1 Серия 34
28 марта 2016
До свидания, мистер Совершенный Bye Bye Mr. Perfect
Сезон 1 Серия 35
28 марта 2016
Бернс Сэндвич Byrnes Sandwich
Сезон 1 Серия 36
28 марта 2016
Замедлите свою любовь Slow Down Your Love
Сезон 1 Серия 37
28 марта 2016
Быстро сказать, что я люблю тебя Quick to Say I Love You
Сезон 1 Серия 38
28 марта 2016
Девушка-ракета погружается в любовь Rocket Girl Dives Into Love
Сезон 1 Серия 39
28 марта 2016
Летняя близость Midsummer Intimacy
Сезон 1 Серия 40
28 марта 2016
Удачи на этот раз Better Luck This Time
Сезон 1 Серия 41
28 марта 2016
Хрупкий мальчик, хрупкая девочка Fragile Boy, Fragile Girl
Сезон 1 Серия 42
28 марта 2016
Поцелуй и скажи Kiss and Tell
Сезон 1 Серия 43
28 марта 2016
Цена лжи Price of a Lie
Сезон 1 Серия 44
28 марта 2016
Рико Специальный The Riko Special
Сезон 1 Серия 45
28 марта 2016
Прощай, дом с террасой в городе Bye Bye Terrace House in the City
Сезон 1 Серия 46
28 марта 2016
График выхода всех сериалов
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