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Постер к 3-му сезону сериала Русалочка
Киноафиша Сериалы Русалочка Сезоны Сезон 3

Русалочка , 3 сезон

The Little Mermaid 0+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 17 сентября 1994
Год выпуска 1994
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 3-й сезон сериала «Русалочка »

В 3-м сезоне сериала «Русалочка» Ариэль в первый раз встречает Скаттла. Русалочка собирается использовать его помощь, чтобы вызволить краба Себастьяна, которому угрожает группа пиратов. Себастьян выясняет, что его родители спешат к нему в гости, и должен придумать масштабную схему, чтобы создать впечатление, будто он является правителем Атлантики. Тем временем поток загрязнения угрожает Атлантике. Аполлон, великий атлантический герой, прибывает в гости, и Ариэль собирается отправиться с ним в путешествие для того, чтобы выяснить – увы, он совсем не тот, кем показался ей поначалу. 

Список серий 3-го сезона сериала «Русалочка » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Скаттл Scuttle
Сезон 3 Серия 1
17 сентября 1994
Членистоногий король King Crab
Сезон 3 Серия 2
24 сентября 1994
Эксперимент Island of Fear
Сезон 3 Серия 3
1 октября 1994
Остров юрского периода Land of the Dinosaurs
Сезон 3 Серия 4
8 октября 1994
Герои Heroes
Сезон 3 Серия 5
15 октября 1994
Простим друг другу The Beast Within
Сезон 3 Серия 6
22 октября 1994
Сокровища Ариэль Ariel's Treasures
Сезон 3 Серия 7
29 октября 1994
Маленькая злюка A Little Evil
Сезон 3 Серия 8
26 ноября 1994
График выхода всех сериалов
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