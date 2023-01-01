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Постер к 1-му сезону сериала Русалочка
Киноафиша Сериалы Русалочка Сезоны Сезон 1

Русалочка , 1 сезон

The Little Mermaid 0+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 сентября 1992
Год выпуска 1992
Количество серий 14
Продолжительность сезона 5 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Русалочка »

В 1-м сезоне сериала «Русалочка» Ариэль приручила кита, чем вызвала большое разочарование со стороны своего отца, короля Тритона. Краб Себастьян тем временем стал послом мира. Он хочет установить перемирие с шарканцами, которые жаждут власти. Тем временем Ариэль отправляется с Себастьяном на их территорию. Затем Ариэль едет на диком морском коньке по кличке Сторми вопреки велению отца и скрывается в пустыне. Также русалочка заводит дружбу с осиротевшим подростком. А еще Ариэль получает сообщение в бутылке, которое приводит ее вместе с друзьями к опасному морскому чудищу.

Список серий 1-го сезона сериала «Русалочка » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сказка про кита Whale of a Tale
Сезон 1 Серия 1
11 сентября 1992
Себастьян великий The Great Sebastian
Сезон 1 Серия 2
12 сентября 1992
Буян Stormy
Сезон 1 Серия 3
19 сентября 1992
Урчин Urchin
Сезон 1 Серия 4
26 сентября 1992
Ползком от мафии Double Bubble
Сезон 1 Серия 5
3 октября 1992
Саймон Message in a Bottle
Сезон 1 Серия 6
10 октября 1992
Очарованная Charmed
Сезон 1 Серия 7
17 октября 1992
Тщетная предосторожность Marriage of Inconvenience
Сезон 1 Серия 8
24 октября 1992
Злой скат The Evil Manta
Сезон 1 Серия 9
31 октября 1992
Штуковина Thingamajigger
Сезон 1 Серия 10
7 ноября 1992
Рыжик Red
Сезон 1 Серия 11
14 ноября 1992
Один дома Beached
Сезон 1 Серия 12
21 ноября 1992
Королевский трезубец Trident True
Сезон 1 Серия 13
28 ноября 1992
Город электрических угрей Eel-Ectric City
Сезон 1 Серия 14
5 декабря 1992
График выхода всех сериалов
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