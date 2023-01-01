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Постер к 2-му сезону сериала Русалочка
Киноафиша Сериалы Русалочка Сезоны Сезон 2

Русалочка , 2 сезон

The Little Mermaid 0+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 18 сентября 1993
Год выпуска 1993
Количество серий 9
Продолжительность сезона 3 часа 45 минут
О чем 2-й сезон сериала «Русалочка »

Во 2-м сезоне сериала «Русалочка» Себастьян оставляет службу в качестве доверенного лица и советника правителя Тритона. Отныне он хочет вести новую жизнь, где будет предоставлен исключительно сам себе. Тритон тем временем настаивает на том, чтобы его дочь Ариэль играла на морской каллиопе: инструменте, который внешне и по звучанию похож на орган. Спот, касатка и Себастьян оказываются в плену у безумного владельца цирка, и Ариэль предстоит прийти на помощь своим друзьям. Затем Ариэль спасает неудачливое создание по кличке Счастливчик. Ее поступок провоцирует панику во всей Атлантике. В скором времени Урсула придет за этим существом.

Список серий 2-го сезона сериала «Русалочка » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Себастьян уходит в отставку Resigned to It
Сезон 2 Серия 1
18 сентября 1993
Необыкновенный концерт Calliope Dreams
Сезон 2 Серия 2
25 сентября 1993
Суета из-за кита Save the Whale
Сезон 2 Серия 3
2 октября 1993
Против течения Against the Tide
Сезон 2 Серия 4
9 октября 1993
Смех и слёзы Giggles
Сезон 2 Серия 5
16 октября 1993
Загадай желание морской звезде Wish Upon a Starfish
Сезон 2 Серия 6
23 октября 1993
Сага о двух крабах Tail of Two Crabs
Сезон 2 Серия 7
30 октября 1993
Стальная рыба Metal Fish
Сезон 2 Серия 8
6 ноября 1993
Вот спасибо, Ариэль! T'ank You for Dat, Ariel
Сезон 2 Серия 9
11 декабря 1993
График выхода всех сериалов
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