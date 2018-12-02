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Постер к 3-му сезону сериала Берлинская резидентура
Киноафиша Сериалы Берлинская резидентура Сезоны Сезон 3

Берлинская резидентура, 3 сезон

Berlin Station 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 2 декабря 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Берлинская резидентура»

В 3-м сезоне сериала «Берлинская резидентура» во время очередного задания Валери Эдвардс берет бразды правления штабом в свои руки. Она отправляет Даниэля и Роберта на срочный выезд. Там они сталкиваются с бывшим офицером ЦРУ – ренегатом и перебежчиком Рафаэлем Торресом. Кирш ищет доказательства утечки информации, чтобы привлечь старого знакомого к ответу. Он считает, что в скором времени резидентуре нужно ждать вторжения, но вышестоящее начальство не воспринимает его теорию всерьез. Тем временем Даниэль внезапно исчезает с радаров, и коллеги отправляются на его спасение, не представляя, с чем они имеют дело.

Список серий 3-го сезона сериала «Берлинская резидентура» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Совет Aut Concilio Aut Ense
Сезон 3 Серия 1
2 декабря 2018
Огонь не знает милосердия Fire Knows Nothing of Mercy
Сезон 3 Серия 2
9 декабря 2018
Старая ложь The Old Lie
Сезон 3 Серия 3
16 декабря 2018
Если ты поклянешься, ты не поймаешь рыбы If You Swear, You'll Catch No Fish
Сезон 3 Серия 4
23 декабря 2018
Сон четырех полицейских The Dream of the Four Policemen
Сезон 3 Серия 5
6 января 2019
В холодном аду In Cold Hell
Сезон 3 Серия 6
13 января 2019
Глаз боится, когда ему приходится видеть The Eye Fears When It Is Done to See
Сезон 3 Серия 7
20 января 2019
Зеленая дача The Green Dacha
Сезон 3 Серия 8
27 января 2019
Конец войны End of War
Сезон 3 Серия 9
10 февраля 2019
Книга Падших Book of the Fallen
Сезон 3 Серия 10
17 февраля 2019
График выхода всех сериалов
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