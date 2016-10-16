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Постер к 1-му сезону сериала Берлинская резидентура
Киноафиша Сериалы Берлинская резидентура Сезоны Сезон 1

Берлинская резидентура, 1 сезон

Berlin Station 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 октября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Берлинская резидентура»

В 1-м сезоне сериала «Берлинская резидентура» в центре событий оказывается молодой следователь Даниэль Мейер, который получает неожиданное повышение. Теперь служба мужчины будет проходить не в обычном отделении полиции, а в берлинской резидентуре ЦРУ. А самому герою предстоит освоить шпионские навыки и в короткие сроки стать настоящим тайным агентом. К счастью, к нему приставляют мудрого и опытного наставника – ветерана разведки Гектора ДеЖана. Вот только мужчина оказывается довольно вредным и брюзгливым учителем. Он учит Даниэля поступаться своими принципами ради общего дела.

Список серий 1-го сезона сериала «Берлинская резидентура» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
С места на место Station to Station
Сезон 1 Серия 1
16 октября 2016
Свет горит не из-за верности Lights Don't Run on Loyalty
Сезон 1 Серия 2
23 октября 2016
Река иссякает досуха Riverrun Dry
Сезон 1 Серия 3
30 октября 2016
По пути обмана By Way of Deception
Сезон 1 Серия 4
6 ноября 2016
Разрежение Unter Druck
Сезон 1 Серия 5
13 ноября 2016
Простые решения Just Decisions
Сезон 1 Серия 6
20 ноября 2016
Доказательство жизни Proof of Life
Сезон 1 Серия 7
27 ноября 2016
Ложноотрицательный результат False Negative
Сезон 1 Серия 8
4 декабря 2016
Томас Шо Thomas Shaw
Сезон 1 Серия 9
11 декабря 2016
Оратория Берлин Oratorio Berlin
Сезон 1 Серия 10
18 декабря 2016
График выхода всех сериалов
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