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Постер к 2-му сезону сериала Берлинская резидентура
Киноафиша Сериалы Берлинская резидентура Сезоны Сезон 2

Берлинская резидентура, 2 сезон

Berlin Station 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 октября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 9
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Берлинская резидентура»

Во 2-м сезоне сериала «Берлинская резидентура» в столице Германии происходит страшный теракт, который уносит несколько жизней. Дело, конечно же, поручают специальному отделу полиции – Берлинской резидентуре, в которой уже больше года работает Даниэль. Ситуация усугубляется из-за того, что сотрудники еще не привыкли к манере руководства нового начальника штаба – Би-Би Йейтса. Роберт Кирш, Валери Эдвардс и остальные сотрудники ведомства решают действовать втайне от начальства и приступают к несанкционированной операции. Даниэль использует Гектора, чтобы вновь встретиться с Отто Ганцем и задать ему вопрос.

Список серий 2-го сезона сериала «Берлинская резидентура» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Альтернативные правые грядут Everything's Gonna Be Alt-Right
Сезон 2 Серия 1
15 октября 2017
Правильно здесь, правильно сейчас Right Here, Right Now
Сезон 2 Серия 2
15 октября 2017
Право на сердце Right to the Heart
Сезон 2 Серия 3
22 октября 2017
Делать правильные вещи Do the Right Thing
Сезон 2 Серия 4
29 октября 2017
Право на ход Right of Way
Сезон 2 Серия 5
5 ноября 2017
Правильная зацепка Hoeyre Hook (The Right Hook)
Сезон 2 Серия 6
12 ноября 2017
Правильно и неправильно Right and Wrong
Сезон 2 Серия 7
19 ноября 2017
Праведник The Righteous One
Сезон 2 Серия 8
26 ноября 2017
Право победителей писать книги по истории Winners Right the History Books
Сезон 2 Серия 9
3 декабря 2017
График выхода всех сериалов
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