Во 2-м сезоне сериала «Берлинская резидентура» в столице Германии происходит страшный теракт, который уносит несколько жизней. Дело, конечно же, поручают специальному отделу полиции – Берлинской резидентуре, в которой уже больше года работает Даниэль. Ситуация усугубляется из-за того, что сотрудники еще не привыкли к манере руководства нового начальника штаба – Би-Би Йейтса. Роберт Кирш, Валери Эдвардс и остальные сотрудники ведомства решают действовать втайне от начальства и приступают к несанкционированной операции. Даниэль использует Гектора, чтобы вновь встретиться с Отто Ганцем и задать ему вопрос.