Berlin Station 2016 - 2019 season 2

Berlin Station season 2 poster
Berlin Station 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 15 October 2017
Production year 2017
Number of episodes 9
Runtime 9 hours 0 minute
"Berlin Station" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Берлинская резидентура» в столице Германии происходит страшный теракт, который уносит несколько жизней. Дело, конечно же, поручают специальному отделу полиции – Берлинской резидентуре, в которой уже больше года работает Даниэль. Ситуация усугубляется из-за того, что сотрудники еще не привыкли к манере руководства нового начальника штаба – Би-Би Йейтса. Роберт Кирш, Валери Эдвардс и остальные сотрудники ведомства решают действовать втайне от начальства и приступают к несанкционированной операции. Даниэль использует Гектора, чтобы вновь встретиться с Отто Ганцем и задать ему вопрос.

7.6 IMDb
"Berlin Station" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Everything's Gonna Be Alt-Right
Season 2 Episode 1
15 October 2017
Right Here, Right Now
Season 2 Episode 2
15 October 2017
Right to the Heart
Season 2 Episode 3
22 October 2017
Do the Right Thing
Season 2 Episode 4
29 October 2017
Right of Way
Season 2 Episode 5
5 November 2017
Hoeyre Hook (The Right Hook)
Season 2 Episode 6
12 November 2017
Right and Wrong
Season 2 Episode 7
19 November 2017
The Righteous One
Season 2 Episode 8
26 November 2017
Winners Right the History Books
Season 2 Episode 9
3 December 2017
