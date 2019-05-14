Дом с террасой: Токио 2019–2020 (2019 - 2020)

Увлекательное шоу от стриминговой платформы Netflix «Дом с террасой: Токио 2019–2020» расскажет о шести совершенно разных героях. Им всем предстоит сожительствовать в одном роскошном доме, а в их распоряжении окажется все для того, чтобы вести комфортную жизнь. Главная задача участников проекта – найти общий язык и, возможно, любовь. Все происходящее в новом жилище будет зависеть только от героев и того, как они сумеют выстроить взаимоотношения. Им не придется выполнять сложные задания – лишь заниматься делами, которые наполняют их повседневную жизнь.