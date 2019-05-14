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Постер телешоу Дом с террасой: Токио 2019–2020
1 постер
Киноафиша Сериалы Дом с террасой: Токио 2019–2020

Дом с террасой: Токио 2019–2020 (2019 - 2020)

Terrace House: Tokyo 2019-2020 18+
Год выпуска 2019
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 28 часов 0 минут

О чем телешоу

Увлекательное шоу от стриминговой платформы Netflix «Дом с террасой: Токио 2019–2020» расскажет о шести совершенно разных героях. Им всем предстоит сожительствовать в одном роскошном доме, а в их распоряжении окажется все для того, чтобы вести комфортную жизнь. Главная задача участников проекта – найти общий язык и, возможно, любовь. Все происходящее в новом жилище будет зависеть только от героев и того, как они сумеют выстроить взаимоотношения. Им не придется выполнять сложные задания – лишь заниматься делами, которые наполняют их повседневную жизнь.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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7.4 IMDb
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Сезоны
Дом с террасой: Токио 2019–2020 - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 42 эпизода
 
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