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Постер к 1-му сезону телешоу Дом с террасой: Токио 2019–2020
Киноафиша Сериалы Дом с террасой: Токио 2019–2020 Сезоны Сезон 1

Дом с террасой: Токио 2019–2020, 1 сезон

Terrace House: Tokyo 2019-2020 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 мая 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 42
Продолжительность сезона 28 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Дом с террасой: Токио 2019–2020»

В 1-м сезоне шоу «Дом с террасой: Токио 2019–2020» шесть незнакомых между собой людей встретятся под крышей одного дома в токийском районе Сэтагая. Девушки и парни в возрасте от 20 до 31 года будут вести свою обычную жизнь, однако с новыми соседями. Героев ждут интересные знакомства и откровенное общение, а также поиски второй половинки. Сумеют ли участники проекта установить контакт с другими? Зрителям предложена уникальная возможность понаблюдать за тем, как между совершенно разными людьми зарождаются отношения: в то время как одних ждет крепкая дружба, других – неистовая конкуренция.

Список серий 1-го сезона телешоу «Дом с террасой: Токио 2019–2020» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Мы вернулись в Токио We're Back in Tokyo
Сезон 1 Серия 1
14 мая 2019
Инцидент с темпурой Tempura Incident
Сезон 1 Серия 2
21 мая 2019
Ты мне снилась Dreamed of Her
Сезон 1 Серия 3
28 мая 2019
Хочу быть героем I Want to Be a Hero
Сезон 1 Серия 4
4 июня 2019
Эра Рэйва!! Reiwa!!
Сезон 1 Серия 5
18 июня 2019
У соседа трава зеленее The Grass is Greener on the Other Side
Сезон 1 Серия 6
25 июня 2019
Джентльмен и счёт пополам Woman to Treat and Woman to Split the Check
Сезон 1 Серия 7
2 июля 2019
Пассивные парни Passive Boys
Сезон 1 Серия 8
9 июля 2019
Женская битва Girlfight
Сезон 1 Серия 9
23 июля 2019
О мальчике заботятся The Boy That Gets Treated
Сезон 1 Серия 10
30 июля 2019
Паста карбонара с брокколи Broccoli Pasta, Carbonara-Style
Сезон 1 Серия 11
6 августа 2019
Беспечная жизнь Always Chillin'
Сезон 1 Серия 12
13 августа 2019
Всё или ничего All or Nothing
Сезон 1 Серия 13
27 августа 2019
Минутку, пожалуйста Just a Moment, Please
Сезон 1 Серия 14
3 сентября 2019
Ценность человека определяется его работой A Man's Worth Is Determined by His Job
Сезон 1 Серия 15
10 сентября 2019
Первый поцелуй со вкусом апельсина Orange Flavor First Kiss
Сезон 1 Серия 16
17 сентября 2019
Нечего тут расслабляться This Is Not a Place to Slack
Сезон 1 Серия 17
1 октября 2019
Братаны важнее тёлок Bros Before Hoes
Сезон 1 Серия 18
8 октября 2019
Заблудшая овца The Stray Sheep
Сезон 1 Серия 19
15 октября 2019
Третий цветок The Third Flower
Сезон 1 Серия 20
22 октября 2019
Слишком застенчивая девушка Too Shy Girl
Сезон 1 Серия 21
5 ноября 2019
Наводка Tip Off
Сезон 1 Серия 22
12 ноября 2019
Дружба между мужчинами и женщинами Friendship Between Men and Women
Сезон 1 Серия 23
19 ноября 2019
Розовая роза Pink Rose
Сезон 1 Серия 24
26 ноября 2019
Девочки не могут этого сделать The Girls Can't Do It
Сезон 1 Серия 25
10 декабря 2019
Немедленная интернационализация Internationalization at Once
Сезон 1 Серия 26
17 декабря 2019
Я не могу быть здесь I Can't Be Here
Сезон 1 Серия 27
24 декабря 2019
Изголодавшийся по привязанности Starving for Affection
Сезон 1 Серия 28
31 декабря 2019
О любви About Love
Сезон 1 Серия 29
14 января 2020
Невиновен Not Guilty
Сезон 1 Серия 30
21 января 2020
Рекламный трюк Publicity Stunt
Сезон 1 Серия 31
28 января 2020
Я ненавижу тебя I Hate You
Сезон 1 Серия 32
4 февраля 2020
Наполовину голубой Half Blue
Сезон 1 Серия 33
18 февраля 2020
Случай с бутылочным пивом Case of The Bottled Beer Incident
Сезон 1 Серия 34
25 февраля 2020
Монстр в коридоре The Monster in the Hallway
Сезон 1 Серия 35
3 марта 2020
Ангел Angel
Сезон 1 Серия 36
10 марта 2020
Еще одна терраса!! Another Terrace!!
Сезон 1 Серия 37
24 марта 2020
Случай с костюмированным инцидентом Case of the Costume Incident
Сезон 1 Серия 38
31 марта 2020
Всегда помнили Always Remembered
Сезон 1 Серия 39
7 апреля 2020
Никогда не прощу Луиджи Never Forgive Luigi
Сезон 1 Серия 40
14 апреля 2020
Опасное для жизни свидание Life-Threatening Date
Сезон 1 Серия 41
12 мая 2020
Женщина, которая заставляет всех мечтать Woman Who Makes Everyone Dream
Сезон 1 Серия 42
19 мая 2020
График выхода всех сериалов
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