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Постер к 1-му сезону сериала Тринадцать
Киноафиша Сериалы Тринадцать Сезоны Сезон 1

Тринадцать, 1 сезон

Thirteen 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 февраля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 5
Продолжительность сезона 4 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тринадцать»

В 1-м сезоне сериала «Тринадцать» в самый обычный день на пороге родительского дома появляется самая обычная 26-летняя девушка. Вот только есть одно «но»: Айви Моксэм пропала 13 лет назад! И родные, и полиция давно прекратили безрезультатные поиски, смирившись со смертью ребенка. И вот Айви как ни в чем не бывало возвращается в семью. Полицейским она рассказывает ужасную историю: все эти годы ее держали в подвале старого дома. Она даже со слезами на глазах показывает шерифу место своего предполагаемого заточения. Вот только найденные в подвале улики странным образом противоречат словам жертвы.

Список серий 1-го сезона сериала «Тринадцать» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
28 февраля 2016
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
6 марта 2016
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
13 марта 2016
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
20 марта 2016
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
27 марта 2016
График выхода всех сериалов
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