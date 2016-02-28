В 1-м сезоне сериала «Тринадцать» в самый обычный день на пороге родительского дома появляется самая обычная 26-летняя девушка. Вот только есть одно «но»: Айви Моксэм пропала 13 лет назад! И родные, и полиция давно прекратили безрезультатные поиски, смирившись со смертью ребенка. И вот Айви как ни в чем не бывало возвращается в семью. Полицейским она рассказывает ужасную историю: все эти годы ее держали в подвале старого дома. Она даже со слезами на глазах показывает шерифу место своего предполагаемого заточения. Вот только найденные в подвале улики странным образом противоречат словам жертвы.