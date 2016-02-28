Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Thirteen 2016, season 1

Thirteen season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Thirteen Seasons Season 1

Thirteen 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 February 2016
Production year 2016
Number of episodes 5
Runtime 4 hours 20 minutes
"Thirteen" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Тринадцать» в самый обычный день на пороге родительского дома появляется самая обычная 26-летняя девушка. Вот только есть одно «но»: Айви Моксэм пропала 13 лет назад! И родные, и полиция давно прекратили безрезультатные поиски, смирившись со смертью ребенка. И вот Айви как ни в чем не бывало возвращается в семью. Полицейским она рассказывает ужасную историю: все эти годы ее держали в подвале старого дома. Она даже со слезами на глазах показывает шерифу место своего предполагаемого заточения. Вот только найденные в подвале улики странным образом противоречат словам жертвы.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.2 IMDb
Write review
"Thirteen" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
28 February 2016
Episode 2
Season 1 Episode 2
6 March 2016
Episode 3
Season 1 Episode 3
13 March 2016
Episode 4
Season 1 Episode 4
20 March 2016
Episode 5
Season 1 Episode 5
27 March 2016
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more