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Постер к 1-му сезону телешоу Гипердрайв
Киноафиша Сериалы Гипердрайв Сезоны Сезон 1

Гипердрайв , 1 сезон

Hyperdrive 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 августа 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 50 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Гипердрайв »

В 1-м сезоне шоу «Гипердрайв» зрители получат возможность понаблюдать за увлекательными соревнованиями стритрейсеров. Каждый из героев программы модифицировал свою машину и посвятил жизнь автомобильному спорту. Все они участвуют в гонках, которые полны неожиданных поворотов и испытаний. Дороги для этого выбраны самые экстремальные: они состоят из различных типов покрытия и изобилуют препятствиями, с которыми не каждый водитель в силах справиться. Но только не герои этого шоу. Участники полны сил и стремятся к победе, которую профессиональное жюри присудит только одному из них.

Список серий 1-го сезона телешоу «Гипердрайв » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Первый квалификационный заезд: готовы к старту Qualifier 1: Ready to Launch
Сезон 1 Серия 1
21 августа 2019
Второй квалификационный заезд: бросим кости Qualifier 2: Roll the Dice
Сезон 1 Серия 2
21 августа 2019
Третий квалификационный заезд: встречайте убийцу Qualifier 3: Enter the Assassin
Сезон 1 Серия 3
21 августа 2019
Четвертый квалификационный заезд: играй жестко или езжай домой Qualifier 4: Go Hard or Go Home
Сезон 1 Серия 4
21 августа 2019
Первый плей-офф: парная гонка Knockout 1: Head to Head
Сезон 1 Серия 5
21 августа 2019
Второй плей-офф: всё или ничего Knockout 2: Checkers or Wreckers
Сезон 1 Серия 6
21 августа 2019
Третий плей-офф: трек готов Knockout 3: Track Is Hot
Сезон 1 Серия 7
21 августа 2019
Дикие гонки: шанс на возвращение Wild Card: A Chance at Redemption
Сезон 1 Серия 8
21 августа 2019
Полуфинал: последний шанс Semifinal: Last Chance
Сезон 1 Серия 9
21 августа 2019
Финал: трасса «Монстр» Finale: The Monster
Сезон 1 Серия 10
21 августа 2019
График выхода всех сериалов
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