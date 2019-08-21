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Постер телешоу Гипердрайв
Постер телешоу Гипердрайв
Рейтинги
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2 постера
Киноафиша Сериалы Гипердрайв

Гипердрайв (2019 - 2019)

Hyperdrive 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 29 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 4 часа 50 минут

О чем телешоу

Американское реалити-шоу «Гипердрайв», выпущенное на платформе Netflix в 2019 году, расскажет о жизни стритрейсеров. В каждом эпизоде они будут участвовать в соревнованиях, где пройдут безумные трассы, полные сложных испытаний. Все маршруты состоят из сложных испытаний, но специально модифицированные для этого автомобили участников помогут им преодолеть препятствия. Герои будут сражаться между собой, демонстрируя водительское мастерство и способность справляться со сложными условиями для вождения. Каждую гонку оценит профессиональное жюри по нескольким важным критериям.

Гипердрайв - трейлер
Гипердрайв  трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг шоу

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Сезоны
Гипердрайв - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 10 эпизодов
 
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