Американское реалити-шоу «Гипердрайв», выпущенное на платформе Netflix в 2019 году, расскажет о жизни стритрейсеров. В каждом эпизоде они будут участвовать в соревнованиях, где пройдут безумные трассы, полные сложных испытаний. Все маршруты состоят из сложных испытаний, но специально модифицированные для этого автомобили участников помогут им преодолеть препятствия. Герои будут сражаться между собой, демонстрируя водительское мастерство и способность справляться со сложными условиями для вождения. Каждую гонку оценит профессиональное жюри по нескольким важным критериям.