Постеры телешоу «Гипердрайв»

Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сумерки»
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Узнал, как в США и Франции используют жидкое мыло — на даче попробовал сам: 1 ложка на литр воды – и сплю спокойно до весны
Никогда не говорю «всё хорошо» на вопрос «как дела?» — и родне запретил: запомните древнюю античную мудрость раз и навсегда
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«Ветра зимы» исправят сразу 8 фатальных ошибок «Игры престолов»: № 1 подтвердил лично Мартин
«Чтобы стать генеральшей, надо пройти тест»: сможете продолжить 6 цитат из «Москва слезам не верит» без единой ошибки?
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«Лучший хоррор Netflix» выглядит так, словно снят по Кингу, но король ужасов там рядом даже не стоял: продолжение ждут уже 8 лет
Китайские «Пятьдесят оттенков серого» уже в топах Netflix: 2,4 млн просмотров за 5 дней — и это только разгон
Хотел бы стереть себе память, чтобы заново пересмотреть: завидую тем, кому еще предстоит оценить эти 5 сериалов
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