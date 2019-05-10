Действие проекта Netflix «Жизнь за решеткой» происходит в тюрьме калифорнийского округа Сакраменто – именно здесь содержатся под стражей героини документальной передачи. Они самые обычные женщины, которых заботит собственное будущее и взаимоотношения с окружающими. Программа расскажет историю каждой и покажет, как они приспосабливаются к новой главе жизни. Несмотря на то что героини находятся в неволе, основным их приоритетом является любовь. Даже в таких сложных условиях женщины не отказываются от поиска спутника жизни и стараются взять по максимуму от жизни.