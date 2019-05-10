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Постер телешоу Жизнь за решеткой
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Киноафиша Сериалы Жизнь за решеткой

Жизнь за решеткой (2019 - 2019)

Jailbirds 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 4 часа 30 минут

О чем телешоу

Действие проекта Netflix «Жизнь за решеткой» происходит в тюрьме калифорнийского округа Сакраменто – именно здесь содержатся под стражей героини документальной передачи. Они самые обычные женщины, которых заботит собственное будущее и взаимоотношения с окружающими. Программа расскажет историю каждой и покажет, как они приспосабливаются к новой главе жизни. Несмотря на то что героини находятся в неволе, основным их приоритетом является любовь. Даже в таких сложных условиях женщины не отказываются от поиска спутника жизни и стараются взять по максимуму от жизни.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Жизнь за решеткой - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 6 эпизодов
 
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