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Постер к 1-му сезону телешоу Жизнь за решеткой
Киноафиша Сериалы Жизнь за решеткой Сезоны Сезон 1

Жизнь за решеткой, 1 сезон

Jailbirds 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 мая 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Жизнь за решеткой»

В 1-м сезоне шоу «Жизнь за решеткой» зрители познакомятся с заключенными, которые находятся в одной из калифорнийских тюрем. Здесь разгораются настоящие страсти, ведь героини не готовы прощаться с нормальной жизнью даже за решеткой. Каждая из женщин – настоящая индивидуальность, которая жаждет любви и самореализации. Они выстраивают контакт между собой и другими людьми, разными способами пытаясь завязать романтические отношения. Программа расскажет об их повседневной жизни, обилующей событиями: конфликтами, настоящей дружбой и другими эмоциональными моментами.

Список серий 1-го сезона телешоу «Жизнь за решеткой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Одетые в оранжевое Dressed Into Oranges
Сезон 1 Серия 1
10 мая 2019
Толстожопая стерва Ima Be That Phatt Bitch
Сезон 1 Серия 2
10 мая 2019
Мы все преступники We're All Criminals
Сезон 1 Серия 3
10 мая 2019
Купаемся в дерьме, бро! Swimmin' in Shit, Bruh!
Сезон 1 Серия 4
10 мая 2019
Это сумасшедше красивая любовь It's a Crazy Beautiful Kinda Love
Сезон 1 Серия 5
10 мая 2019
Она ударила, я дала сдачи She Swung at Me, I Swung Back
Сезон 1 Серия 6
10 мая 2019
График выхода всех сериалов
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