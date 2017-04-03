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Постер к 3-му сезону сериала Вся правда о медведях
Киноафиша Сериалы Вся правда о медведях Сезоны Сезон 3

Вся правда о медведях, 3 сезон

We Bare Bears 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 3 апреля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 39
Продолжительность сезона 7 часов 9 минут
О чем 3-й сезон сериала «Вся правда о медведях»

В 3-м сезоне сериала «Вся правда о медведях» Гризли достается роль в кинофильме, посвященном медведям гризли. Однако когда будущая звезда приходит на съемочную площадку, то узнает, что это картина несколько иного характера, чем предполагалось. Ном-Ном собирается попасть на популярное детское телешоу, но перед этим ему предстоит научиться управлять своим гневом. Гризли хочет помочь ему в этом и принять участие в проекте. Мечты медведей могут стать явью после того, как они случайно находят банкноту номиналом в сто долларов. Однако потратить деньги оказывается не так легко, как им казалось. 

Список серий 3-го сезона сериала «Вся правда о медведях» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Гризли: кино Grizzly the Movie
Сезон 3 Серия 1
3 апреля 2017
Метро Subway
Сезон 3 Серия 2
4 апреля 2017
Управление гневом Anger Management
Сезон 3 Серия 3
5 апреля 2017
Друг Панды Panda's Friend
Сезон 3 Серия 4
6 апреля 2017
$100
Сезон 3 Серия 5
10 апреля 2017
Соседи Neighbors
Сезон 3 Серия 6
11 апреля 2017
Профессор Лэмпвик Professor Lampwick
Сезон 3 Серия 7
12 апреля 2017
Ральф Ralph
Сезон 3 Серия 8
13 апреля 2017
Планета медведей Planet Bears
Сезон 3 Серия 9
17 апреля 2017
Кофе-пещера Coffee Cave
Сезон 3 Серия 10
18 апреля 2017
Большая ступня Чарли Charlie's Big Foot
Сезон 3 Серия 11
19 апреля 2017
Демон The Demon
Сезон 3 Серия 12
20 апреля 2017
Творчество Панды Panda's Art
Сезон 3 Серия 13
24 апреля 2017
Алые рэйнджеры Poppy Rangers
Сезон 3 Серия 14
25 апреля 2017
Брат Люси Lucy's Brother
Сезон 3 Серия 15
26 апреля 2017
Ярмарка The Fair
Сезон 3 Серия 16
7 августа 2017
Частное озеро Private Lake
Сезон 3 Серия 17
8 августа 2017
Обед с Тэйбс Lunch with Tabes
Сезон 3 Серия 18
9 августа 2017
Поездка Road Trip
Сезон 3 Серия 19
10 августа 2017
Летняя любовь Summer Love
Сезон 3 Серия 20
11 августа 2017
Котёнок The Kitty
Сезон 3 Серия 21
1 сентября 2017
Гвоздодёр Джонс Crowbar Jones
Сезон 3 Серия 22
1 сентября 2017
Кайл Kyle
Сезон 3 Серия 23
8 сентября 2017
Гражданин Тэйбс Citizen Tabes
Сезон 3 Серия 24
15 сентября 2017
Уроки танцев Dance Lessons
Сезон 3 Серия 25
22 сентября 2017
Холодные ночи Белого II Icy Nights II
Сезон 3 Серия 26
29 сентября 2017
Собачья гостиница Dog Hotel
Сезон 3 Серия 27
6 октября 2017
Медвежье такси Bear Lift
Сезон 3 Серия 28
13 октября 2017
Шоу Номнома The Nom Nom Show
Сезон 3 Серия 29
13 октября 2017
Ледяная пещера Ice Cave
Сезон 3 Серия 30
20 октября 2017
День в спа-салоне Spa Day
Сезон 3 Серия 31
20 октября 2017
Чарлины страшилки Charlie's Halloween Thing
Сезон 3 Серия 32
27 октября 2017
Кролики Bunnies
Сезон 3 Серия 33
3 ноября 2017
Голуби Pigeons
Сезон 3 Серия 34
3 ноября 2017
Тюбинг Tubin'
Сезон 3 Серия 35
10 ноября 2017
Панда Второй Panda 2
Сезон 3 Серия 36
10 ноября 2017
Лазерная битва Lazer Royale
Сезон 3 Серия 37
17 ноября 2017
Игры рейнджеров Ranger Games
Сезон 3 Серия 38
17 ноября 2017
Идеальная ёлка The Perfect Tree
Сезон 3 Серия 39
1 декабря 2017
График выхода всех сериалов
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