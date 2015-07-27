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Постер к 1-му сезону сериала Вся правда о медведях
Киноафиша Сериалы Вся правда о медведях Сезоны Сезон 1

Вся правда о медведях, 1 сезон

We Bare Bears 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 июля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 26
Продолжительность сезона 4 часа 46 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вся правда о медведях»

В 1-м сезоне сериала «Вся правда о медведях» в центре событий оказываются три брата-медведя: Белый, Панда и Гризли. Они мечтают завести дружбу с людьми, но те зачастую пугаются их звериной натуры. А героям не всегда удается контролировать свои инстинкты. Медведи отправляются на вечеринку в честь дня рождения ребенка в надежде слиться с толпой, но у них, как всегда, ничего не выходит. Следующее приключение поджидает героев после игры в баскетбол. Братья обнаруживают, что кто-то похитил все их вещи. Затем они пытаются завести друзей в Интернете и невольно становятся конкурентами друг другу в битве за виртуальную славу. 

Список серий 1-го сезона сериала «Вся правда о медведях» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Наши вещи Our Stuff
Сезон 1 Серия 1
27 июля 2015
Вирусное видео Viral Video
Сезон 1 Серия 2
27 июля 2015
Фургончик с едой Food Truck
Сезон 1 Серия 3
28 июля 2015
Хлоя Chloe
Сезон 1 Серия 4
29 июля 2015
Свидание Панды Panda's Date
Сезон 1 Серия 5
30 июля 2015
Повседневные медведи Everyday Bears
Сезон 1 Серия 6
31 июля 2015
Буррито Burrito
Сезон 1 Серия 7
6 августа 2015
Первобытность Primal
Сезон 1 Серия 8
13 августа 2015
Джинсовая куртка Jean Jacket
Сезон 1 Серия 9
20 августа 2015
Ном-Ном Nom Nom
Сезон 1 Серия 10
27 августа 2015
Ниндзя Цыц Shush Ninjas
Сезон 1 Серия 11
3 сентября 2015
Моя компашка My Clique
Сезон 1 Серия 12
10 сентября 2015
Чарли Charlie
Сезон 1 Серия 13
17 сентября 2015
На уровень выше Brother Up
Сезон 1 Серия 14
12 октября 2015
Медвежий протест Occupy Bears
Сезон 1 Серия 15
13 октября 2015
Чих Панды Panda's Sneeze
Сезон 1 Серия 16
14 октября 2015
Дорога The Road
Сезон 1 Серия 17
15 октября 2015
Экстренная ситуация Emergency
Сезон 1 Серия 18
16 октября 2015
Сумочная жизнь Tote Life
Сезон 1 Серия 19
2 ноября 2015
Чарли и Змей Charlie & the Snake
Сезон 1 Серия 20
3 ноября 2015
Видеосвидание Video Date
Сезон 1 Серия 21
4 ноября 2015
Зоомагазин Pet Shop
Сезон 1 Серия 22
5 ноября 2015
Хлоя и Белый Chloe and Ice Bear
Сезон 1 Серия 23
6 ноября 2015
Кексовая работа Cupcake Job
Сезон 1 Серия 24
12 ноября 2015
Зимняя спячка Hibernation
Сезон 1 Серия 25
19 ноября 2015
Чарли Болл Charlie Ball
Сезон 1 Серия 26
11 февраля 2016
График выхода всех сериалов
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