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Постер к 2-му сезону сериала Вся правда о медведях
Киноафиша Сериалы Вся правда о медведях Сезоны Сезон 2

Вся правда о медведях, 2 сезон

We Bare Bears 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 25 февраля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 23
Продолжительность сезона 4 часа 13 минут
О чем 2-й сезон сериала «Вся правда о медведях»

Во 2-м сезоне сериала «Вся правда о медведях» продолжаются приключения трех веселых братьев-медвежат. Белый, Панда и Гризли обнаруживают на дворовой распродаже коробку с бесплатными вещами. Эта находка становится для каждого из них началом своей собственной личной истории. Из-за надвигающейся грозы маленькая Хлоя вынуждена провести ночь с медведями. Они проявляют чудеса заботы и гостеприимства. Затем герои отправляются к своему доктору на осмотр. Врач говорит своим пациентам, что они употребляют слишком много человеческой пищи, и прописывает более характерный для медведей план питания.

Список серий 2-го сезона сериала «Вся правда о медведях» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Дворовая распродажа Yard Sale
Сезон 2 Серия 1
25 февраля 2016
Вечеринка с ночевкой Slumber Party
Сезон 2 Серия 2
3 марта 2016
Медвежье очищение Bear Cleanse
Сезон 2 Серия 3
10 марта 2016
Свита Ном Нома Nom Nom's Entourage
Сезон 2 Серия 4
17 марта 2016
Рейнджер Тэйбс Ranger Tabes
Сезон 2 Серия 5
31 марта 2016
Комнаты Rooms
Сезон 2 Серия 6
21 апреля 2016
Теряя Белого Losing Ice
Сезон 2 Серия 7
28 апреля 2016
Мобильничек Cellie
Сезон 2 Серия 8
5 мая 2016
Модные медведи Fashion Bears
Сезон 2 Серия 9
1 августа 2016
Остров The Island
Сезон 2 Серия 10
2 августа 2016
Медвежий грипп Bear Flu
Сезон 2 Серия 11
3 августа 2016
Курица и вафли Chicken and Waffles
Сезон 2 Серия 12
4 августа 2016
Прослушивание The Audition
Сезон 2 Серия 13
5 августа 2016
Капитан Крабу, Часть 1 Captain Craboo, Part 1
Сезон 2 Серия 14
5 сентября 2016
Капитан Крабу, Часть 2 Captain Craboo, Part 2
Сезон 2 Серия 15
5 сентября 2016
Медвежата в полёте Baby Bears on a Plane
Сезон 2 Серия 16
6 октября 2016
Юрий и медведь Yuri and the Bear
Сезон 2 Серия 17
13 октября 2016
Холодные ночи Белого Icy Nights
Сезон 2 Серия 18
20 октября 2016
Всетюб Everyone's Tube
Сезон 2 Серия 19
27 октября 2016
Загадочное существо Creature Mysteries
Сезон 2 Серия 20
3 ноября 2016
Библиотека The Library
Сезон 2 Серия 21
10 ноября 2016
Гриз помогает Grizz Helps
Сезон 2 Серия 22
17 ноября 2016
Рождественские вечеринки Christmas Parties
Сезон 2 Серия 23
1 декабря 2016
График выхода всех сериалов
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