В центре событий оказывается Ра Джун-мо — продюсер, стаж работы которого составляет больше 10 лет. Он создал немало развлекательных проектов, но ни одно из них не вышло под его именем. Тхак Е-джин 10 лет служит в музыкальном отделе телеканала. Когда-то она была застенчивой и робкой, но специфика работы сделала из нее гордую и независимую женщину, которая не боится прямо говорить обо всем, что ее волнует. Пэк Сын-чхан только начинает свой путь в шоу-бизнесе. Он отказался от юридической карьеры ради сферы развлечений...