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Постер сериала Продюсеры
Постер сериала Продюсеры
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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2 постера
Киноафиша Сериалы Продюсеры

Продюсеры (2015 - 2015)

Producer 18+
Год выпуска 2015
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 20 минут
Телеканал KBS2
Продолжительность сериала 16 часов 0 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается Ра Джун-мо — продюсер, стаж работы которого составляет больше 10 лет. Он создал немало развлекательных проектов, но ни одно из них не вышло под его именем. Тхак Е-джин 10 лет служит в музыкальном отделе телеканала. Когда-то она была застенчивой и робкой, но специфика работы сделала из нее гордую и независимую женщину, которая не боится прямо говорить обо всем, что ее волнует. Пэк Сын-чхан только начинает свой путь в шоу-бизнесе. Он отказался от юридической карьеры ради сферы развлечений...

В ролях
В ролях
Кон Хё-джин
Ли Джи-ын
Ли Джи-ын
Чо Хан-чхоль
Чо Хан-чхоль
Чха Тхэ-хён
Чха Тхэ-хён
Ким Хе-ок
Ким Су-хён
Ким Су-хён
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.3 IMDb
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Сезоны
Продюсеры - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 12 эпизодов
 
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