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Постер к 1-му сезону сериала Продюсеры
Киноафиша Сериалы Продюсеры Сезоны Сезон 1

Продюсеры , 1 сезон

Producer
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 мая 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 12
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Продюсеры »

В 1-м сезоне сериала «Продюсеры» в центре событий оказываются несколько человек, которые работают в индустрии развлечений. Ра Джун-мо долгие годы продюсирует развлекательные программы. Тхак Е-джин работает в музыкальном отделе много лет. Находясь, в режиме постоянной борьбы и конкуренции она стала жесткой и прямолинейной. Пэк Сын-чхан ради любви оставил карьеру прокурора и подался в шоу-бизнес. Синди — молодая исполнительница с замашками дивы. Она работала с 13-летнего возраста и производит впечатление хладнокровной и недоступной. Девушка пережила множество предательств и научилась не подпускать людей слишком близко.

Список серий 1-го сезона сериала «Продюсеры » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
15 мая 2015
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
16 мая 2015
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
22 мая 2015
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
23 мая 2015
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
29 мая 2015
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
30 мая 2015
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
5 июня 2015
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
6 июня 2015
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
12 июня 2015
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
13 июня 2015
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
19 июня 2015
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
20 июня 2015
График выхода всех сериалов
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