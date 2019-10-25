Участники проекта Netflix «Один в один! Сладкие попытки: Франция» – кондитеры, которые попытаются доказать, что они не так уж плохи в создании десертов. Однако большинство из них ждет немного обидное, но непременно забавное поражение. В каждом эпизоде программы появится три человека, которые не стесняются продемонстрировать свои неважные кондитерские навыки. Их ждут сложные задания блюд ресторанного уровня, до которого недотягивает ни один из участников. Конкурсантам придется выложиться на максимум, чтобы забрать с программы главный приз – 5 тысяч евро.