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Постер телешоу Один в один! Сладкие попытки: Франция
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Киноафиша Сериалы Один в один! Сладкие попытки: Франция

Один в один! Сладкие попытки: Франция (2019 - 2019)

Nailed It! France 18+
Год выпуска 2019
Страна Франция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 34 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 3 часа 24 минуты

О чем телешоу

Участники проекта Netflix «Один в один! Сладкие попытки: Франция» – кондитеры, которые попытаются доказать, что они не так уж плохи в создании десертов. Однако большинство из них ждет немного обидное, но непременно забавное поражение. В каждом эпизоде программы появится три человека, которые не стесняются продемонстрировать свои неважные кондитерские навыки. Их ждут сложные задания блюд ресторанного уровня, до которого недотягивает ни один из участников. Конкурсантам придется выложиться на максимум, чтобы забрать с программы главный приз – 5 тысяч евро.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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6.4 IMDb
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Сезоны
Один в один! Сладкие попытки: Франция - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 6 эпизодов
 
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