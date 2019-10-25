Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Париж. Всё включено" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону телешоу Один в один! Сладкие попытки: Франция
Киноафиша Сериалы Один в один! Сладкие попытки: Франция Сезоны Сезон 1

Один в один! Сладкие попытки: Франция, 1 сезон

Nailed It! France
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 24 минуты
О чем 1-й сезон телешоу «Один в один! Сладкие попытки: Франция»

В 1-м сезоне шоу «Один в один! Сладкие попытки: Франция» плохие кондитеры выступят друг против друга в кухонной битве. Они уверены, что могут опередить конкурентов в создании сложных и изысканных десертов, ведь у всех дела идут неважно. Участникам придется приложить все свои силы к тому, чтобы приготовить блюда, которые будут хотя бы немного походить на оригинальный рецепт. В их арсенале – кухонное оборудование и даже небольшая подсказка от профессионалов. На шоу кондитеры столкнутся с созданием торта из пирожных шу, маффинов с горячей начинкой и даже попытаются нарисовать на бисквите портреты судьи проекта Ноэми Ониа.

Список серий 1-го сезона телешоу «Один в один! Сладкие попытки: Франция» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Море, торт и серфинг Sea, Cake & Surf
Сезон 1 Серия 1
25 октября 2019
План любви The Hook-Up Plan
Сезон 1 Серия 2
25 октября 2019
Ледяное безобразие Frozen Mess
Сезон 1 Серия 3
25 октября 2019
Сделано во Франции Made in France
Сезон 1 Серия 4
25 октября 2019
Конкурс двойников Face-Off, Bake-Off
Сезон 1 Серия 5
25 октября 2019
Мы – чемпионы We Are the Champions
Сезон 1 Серия 6
25 октября 2019
График выхода всех сериалов
Related video
Доронина обматерила известную актрису: стоило только выйти на сцену МХАТа
Ни одной общей черты: странно, но этот парень – родной сын рыжего из «Иванушек» (фото)
Наконец-то вместе: молодая актриса перестала скрывать чувства к Смехову
В «Сватах» допустили самый смешной ляп: касается отчества главного героя
Огромный нос и прыщи: эта американка озвучила главную героиню мультика «Маша и Медведь»
Костомаров оголился в зале: кисти еще замотаны, на плече напоминание о смерти
Воспитывает «монстра»: дочь Киркорова в будущем не ждет ничего хорошего
Боялась, но любила: как выглядел муж Муравьевой, без которого актриса сдала
25 лет пролетели словно миг: как выглядит могила Сорина, который ушел из жизни в самом расцвете сил
Самая красивая актриса СССР стала бабой-ягой: ходит сгорбившись, живет вдали от людей
Долговязого хулигана из «Ералаша» жизнь потрепала особо сильно: посмотрите, каким он вырос
Стала копией Пугачевой: вот что сотворила с собой Распутина (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше