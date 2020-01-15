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Постер к 2-му сезону сериала Квартет Исэкай
Киноафиша Сериалы Квартет Исэкай Сезоны Сезон 2

Квартет Исэкай, 2 сезон

Isekai Quartet
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 12
Продолжительность сезона 2 часа 24 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Квартет Исэкай»

Во 2-м сезоне сериала «Квартет Исэкай» ребята постепенно привыкают к своей новой жизни в мистической закрытой школе между их родными мирами. Таня, Коносуба, Оверлорд, Ре-Зеро и остальные ученики уже знают, что вернуться домой у них не получится до выпуска из школы, поэтому они погружаются в занятия. В остальном будни в Исэкай проходят весело и уютно, жизнь студентов легка и прекрасна, как никогда прежде. Вот только среди них впервые появляется новичок со странным именем Щит, который не готов смириться с тем, что он не может вернуться домой. Тем временем надвигается пора промежуточных экзаменов.

Список серий 2-го сезона сериала «Квартет Исэкай» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Присоединяйтесь к бою! Ученики по обмену Join the Fight! Transfer Student
Сезон 2 Серия 1
15 января 2020
Пробраться! В кабинет директора Sneak In! The Principal's Office
Сезон 2 Серия 2
22 января 2020
Ой-ой! Наказание! Uh-Oh! Detention!
Сезон 2 Серия 3
29 января 2020
Тык! Тест на знания Pinch! Test of Learning
Сезон 2 Серия 4
5 февраля 2020
Трудитесь! Валентинов день Work Hard! Valentine's Day
Сезон 2 Серия 5
12 февраля 2020
Конфликт! Вышибалы Clash! Dodgeball
Сезон 2 Серия 6
19 февраля 2020
Волнение! День медосмотра Excitement! Physicals Day
Сезон 2 Серия 7
26 февраля 2020
Вызов! Подработка Challenge! Part-Time Job
Сезон 2 Серия 8
4 марта 2020
Исследуй! Первое поручение Investigate! First Errand
Сезон 2 Серия 9
11 марта 2020
Всем встать! Школьный фестиваль Rise Up! School Festival
Сезон 2 Серия 10
18 марта 2020
Начинаем! Школьный фестиваль It Begins! School Festival
Сезон 2 Серия 11
25 марта 2020
Спектакль начинается! Шоутайм The Show Begins! Showtime
Сезон 2 Серия 12
1 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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