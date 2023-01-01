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Квартет Исэкай, список сезонов

Isekai Quartet
Год выпуска 2019
Страна Япония
Эпизод длится 12 минут
Телеканал Tokyo MX
Список сезонов сериала «Квартет Исэкай»
Квартет Исэкай - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 10 апреля 2019 - 26 июня 2019
 
Квартет Исэкай - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов 15 января 2020 - 1 апреля 2020
 
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