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Постер к 1-му сезону сериала Квартет Исэкай
Киноафиша Сериалы Квартет Исэкай Сезоны Сезон 1

Квартет Исэкай, 1 сезон

Isekai Quartet
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 апреля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 12
Продолжительность сезона 2 часа 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Квартет Исэкай»

В 1-м сезоне сериала «Квартет Исэкай» девушка по имени Таня находит на улице загадочную красную кнопку, которой прежде не было на этом месте. Из любопытства она нажимает ее и внезапно «проваливается» в другое измерение. Героиня оказывается в загадочной закрытой академии, где подростков удерживают насильно, пока они не усвоят урок и не выпустятся из старшего класса. Вместе с ней в ловушку попадают еще несколько парней и девушек. Выясняется, что все они перенеслись из разных миров и у каждого была та или иная скрытая причина оказаться здесь. Чтобы выбраться, ребята должны разобраться, кто и зачем привел их сюда.

Список серий 1-го сезона сериала «Квартет Исэкай» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Общий сбор, квартет! Come Together! Quartet
Сезон 1 Серия 1
10 апреля 2019
Волнительное знакомство Tension! Introductions
Сезон 1 Серия 2
17 апреля 2019
Горе! Одноклассники… Deadlock! Classmates
Сезон 1 Серия 3
24 апреля 2019
Стрелка! Одноклассники… Encounter! Classmates
Сезон 1 Серия 4
1 мая 2019
Ба-бах! Шоу талантов Explosion! Talent Show
Сезон 1 Серия 5
8 мая 2019
Выбираем старосту! Decision! Class Rep
Сезон 1 Серия 6
15 мая 2019
За работу! Классный час Carry Out! Class Rep
Сезон 1 Серия 7
22 мая 2019
Поездка на пляж… Prepare! Field Trip
Сезон 1 Серия 8
29 мая 2019
Поездка на пляж Enjoy! Field Trip
Сезон 1 Серия 9
5 июня 2019
Присоединяйтесь! Противники Join In! Rivals
Сезон 1 Серия 10
12 июня 2019
Мы – команда! День Х Work Together! Field Day
Сезон 1 Серия 11
19 июня 2019
Квартет, сплотились! Band Together! Quartet
Сезон 1 Серия 12
26 июня 2019
График выхода всех сериалов
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