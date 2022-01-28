Талантливый Джонатан Ван Несс успел попробовать себя и в качестве парикмахера, и в качестве телеведущего. Молодой человек безумно любопытен и пропагандирует позитивное мышление. В рамках проекта Netflix «Любопытно с Джонатаном Ван Нессом» он приглашает зрителей в увлекательное исследование окружающего мира с разных сторон. Вместе с экспертами и профессионалами своего дела ведущий разбирается в разнообразных вопросах, расширяя собственный кругозор. Каждой теме, будь то фигурное катание или парикмахерское искусство, посвящен отдельный эпизод.