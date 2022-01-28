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Постер телешоу Любопытно с Джонатаном Ван Нессом
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Киноафиша Сериалы Любопытно с Джонатаном Ван Нессом

Любопытно с Джонатаном Ван Нессом (2022 - …)

Getting Curious with Jonathan Van Ness 18+
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 26 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 2 часа 36 минут

О чем телешоу

Талантливый Джонатан Ван Несс успел попробовать себя и в качестве парикмахера, и в качестве телеведущего. Молодой человек безумно любопытен и пропагандирует позитивное мышление. В рамках проекта Netflix «Любопытно с Джонатаном Ван Нессом» он приглашает зрителей в увлекательное исследование окружающего мира с разных сторон. Вместе с экспертами и профессионалами своего дела ведущий разбирается в разнообразных вопросах, расширяя собственный кругозор. Каждой теме, будь то фигурное катание или парикмахерское искусство, посвящен отдельный эпизод.

Любопытно с Джонатаном Ван Нессом - трейлер
Любопытно с Джонатаном Ван Нессом  трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джонатан Ван Несс
Джонатан Ван Несс Host
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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Сезоны
Любопытно с Джонатаном Ван Нессом - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 6 эпизодов
 
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