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Постер к 1-му сезону телешоу Любопытно с Джонатаном Ван Нессом
Киноафиша Сериалы Любопытно с Джонатаном Ван Нессом Сезоны Сезон 1

Любопытно с Джонатаном Ван Нессом, 1 сезон

Getting Curious with Jonathan Van Ness 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 36 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Любопытно с Джонатаном Ван Нессом»

В 1-м сезоне шоу «Любопытно с Джонатаном Ван Нессом» полюбившийся зрителям по всему миру ведущий расскажет о совершенно разных явлениях. Прежде всего, он захочет посмотреть в лицо своему самому большому страху — насекомым. Джонатан не только изучит все многообразие этого класса, но и попробует на вкус некоторых его представителей. Не обойдется и без приятных моментов: поклонник сладких снеков, Ван Несс отправится на знаменитую кондитерскую фабрику, чтобы полакомиться местной продукцией. А эксперты расскажут, откуда берется любовь к сладостям и каким образом она влияет на организм.

Список серий телешоу Любопытно с Джонатаном Ван Нессом График выхода всех сериалов
Сезон 1
Насекомые – это прекрасно или противно? Are Bugs Gorgeous or Gross?
Сезон 1 Серия 1
28 января 2022
Почему волосы так важны? Why Is Hair So Major?
Сезон 1 Серия 2
28 января 2022
Пора попрощаться с бинарным подходом? Can We Say Bye-Bye to the Binary?
Сезон 1 Серия 3
28 января 2022
Почему я так люблю вкусняшки? Why Do I Love Snacks So Much?
Сезон 1 Серия 4
28 января 2022
Почему никто не любит фигурное катание? Why Don't You Love Figure Skating as Much as I Do?
Сезон 1 Серия 5
28 января 2022
Небоскребы – это огромные дивы? Are Skyscrapers Huge Divas?
Сезон 1 Серия 6
28 января 2022
График выхода всех сериалов
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