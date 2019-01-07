Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Париж. Всё включено" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Дороро
Киноафиша Сериалы Дороро Сезоны Сезон 1

Дороро, 1 сезон

Dororo 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 января 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 24
Продолжительность сезона 9 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дороро»

В 1-м сезоне сериала «Дороро» лорд Даиго заплатил слишком высокую цену за благополучие своей страны. Он позволил демонам отнять органы и части тела своего сына, который только что появился на свет. Главный герой был уверен, что мальчик погиб, и отдал распоряжение избавиться от его останков. Однако у первенца Даиго оказался высокий иммунитет. К тому же ему помог невероятный лекарь. Через 16 лет Хяккимару отправился в путешествие по стране. Он не может видеть, слышать и чувствовать запахи. Однако это не мешает молодому человеку распознавать демонов. Для злых сил встреча с юношей не сулит добра — уничтожая их, Хяккимару возвращает себе части тела.

Список серий 1-го сезона сериала «Дороро» График выхода всех сериалов
Сезон 1
История Дайго The Story of Daigo
Сезон 1 Серия 1
7 января 2019
История Бандаи The Story of Bandai
Сезон 1 Серия 2
14 января 2019
История Дзюкая The Story of Jukai
Сезон 1 Серия 3
21 января 2019
История проклятого меча The Story of the Cursed Sword
Сезон 1 Серия 4
28 января 2019
История песни Морики: Часть 1 The Story of the Moriko Song, Part 1
Сезон 1 Серия 5
4 февраля 2019
История песни Морики: Часть 2 The Story of the Moriko Song, Part 2
Сезон 1 Серия 6
11 февраля 2019
История паучихи The Story of the Jorogumo Silk Spider
Сезон 1 Серия 7
18 февраля 2019
Глава о Сару The Story of Saru
Сезон 1 Серия 8
25 февраля 2019
История беспощадности The Story of the Mercilessness
Сезон 1 Серия 9
4 марта 2019
Глава о Тахомару The Story of Tahomaru
Сезон 1 Серия 10
11 марта 2019
Глава о Банмоне, часть первая The Story of Banmon, Part 1
Сезон 1 Серия 11
18 марта 2019
Глава о Банмоне, часть вторая The Story of Banmon, Part 2
Сезон 1 Серия 12
25 марта 2019
Глава о Фудо Белоликом The Story of the Blank-faced Buddha
Сезон 1 Серия 13
8 апреля 2019
Глава о Муках Ада The Story of Sabame
Сезон 1 Серия 14
15 апреля 2019
Глава о Муках Ада The Story of the Scene from Hell
Сезон 1 Серия 15
22 апреля 2019
Глава о Сирануи The Story of Shiranui
Сезон 1 Серия 16
29 апреля 2019
Глава о вопросах и ответах The Story of Questions and Answers
Сезон 1 Серия 17
6 мая 2019
Глава о Мысе Равнодушном The Story of the Cape of Impermanence
Сезон 1 Серия 18
13 мая 2019
Глава об Аманодзяку The Story of the Amanojaku
Сезон 1 Серия 19
20 мая 2019
Глава о Нуэ The Story of the Nue
Сезон 1 Серия 20
27 мая 2019
Глава о противотоке The Story of Breaking the Cycle of Suffering
Сезон 1 Серия 21
3 июня 2019
Глава о Нуй The Story of Nui
Сезон 1 Серия 22
10 июня 2019
Глава о демонах The Story of the Demons
Сезон 1 Серия 23
17 июня 2019
Дороро и Хяккимару Dororo and Hyakkimaru
Сезон 1 Серия 24
24 июня 2019
График выхода всех сериалов
Related video
Этого никогда не забудет: Шуфутинский отличился в день свадьбы внука
Потерял все волосы неспроста: Малахов действительно серьезно болен
Жидкая бородка, стальные мышцы: неземной красоты сын Хворостовского испортил внешность
«Стыдно»: что говорят зрители ледового шоу, в котором выступает Костомаров
Ксерокопия бывшей, только имя другое: Харламов наступил на те же грабли
Астрологи вычислили самые агрессивные знаки Зодиака: их всего 3
Тест: выберите сериал, а мы назовем вашу главную черту
Кровь с молоком: внучка главной цыганки СССР совсем не похожа на родню (фото)
Этого певца в России ненавидит только Ваенга: женщины без ума от вида его груди
Как вино — с годами только лучше: физрук из «Ранеток» стал настоящим мачо
Сына родила молодая учительница: семью Астахова потрясла новость о пополнении
Из гадкого утенка в лебедя: преображение дочери Жади из «Клона» поражает (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше