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Постер сериала Хека
Постер сериала Хека
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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2 постера
Киноафиша Сериалы Хека

Хека (2012 - 2012)

Hyouka 18+
Год выпуска 2012
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Chiba TV
Продолжительность сериала 9 часов 10 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается шестнадцатилетний подросток по имени Хотаро Орэки. Он не очень любит общаться с другими людьми и тем более терпеть не может возлагать на себя ответственность за что-либо. Волею случая мальчик оказывается в школе Камияма, где все просто без ума от клубной деятельности. Старшая сестра советует Хотаро поступить в клуб литераторов. Клуб надо спасти от закрытия — соответственно, героя никто не будет тревожить. Молодой человек не знал, что в клубе он встретит девушку, которая изменит его жизнь.

В ролях
В ролях
Юити Накамура
Ai Kayano
Shiori Mikami
Yoshihisa Kawahara
Satomi Sato
Даисукэ Сакагути
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Сезоны
Хека - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 22 эпизода
 
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