В центре событий оказывается шестнадцатилетний подросток по имени Хотаро Орэки. Он не очень любит общаться с другими людьми и тем более терпеть не может возлагать на себя ответственность за что-либо. Волею случая мальчик оказывается в школе Камияма, где все просто без ума от клубной деятельности. Старшая сестра советует Хотаро поступить в клуб литераторов. Клуб надо спасти от закрытия — соответственно, героя никто не будет тревожить. Молодой человек не знал, что в клубе он встретит девушку, которая изменит его жизнь.