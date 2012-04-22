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Постер к 1-му сезону сериала Хека
Киноафиша Сериалы Хека Сезоны Сезон 1

Хека, 1 сезон

Hyouka
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 апреля 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 22
Продолжительность сезона 9 часов 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хека»

В 1-м сезоне сериала «Хёка» 16-летний Хотаро Орэки является интровертом, который не любит к тому же обременять себя лишними обязательствами. Но в школе, где он учится, полагается заниматься внеклассной деятельностью. По рекомендации старшей сестры главный герой пишет заявление о поступлении в клуб любителей классической литературы. Он убежден, что там его никто не будет беспокоить. Однако в соответствующей аудитории Орэки встречает очаровательную Эру Титанда из параллельного класса. Эру производит впечатление хрупкой девушки, но стоит ей узнать о детективной загадке — и принцесса преображается на глазах...

Список серий 1-го сезона сериала «Хека» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Восстановление почитаемого клуба классической литературы The Esteemed Classics Club Has Been Restored
Сезон 1 Серия 1
22 апреля 2012
Деятельность почитаемого клуба классической литературы Activities of the Esteemed Classics Club
Сезон 1 Серия 2
29 апреля 2012
Преемники клуба классической литературы и их последствия Inheritors of the Classics Club and Its Circumstances
Сезон 1 Серия 3
4 мая 2012
Прошлое клуба классической литературы и его слава Past Days of the Classics Club and Its Glory
Сезон 1 Серия 4
13 мая 2012
Правда клуба классической литературы и его прошлое The Truth of the Classics Club and Its Past
Сезон 1 Серия 5
20 мая 2012
Совершение смертного греха To Commit a Sin
Сезон 1 Серия 6
27 мая 2012
Выявление истины True Colors
Сезон 1 Серия 7
3 июня 2012
Пойдёмте на предпросмотр! Let's Go to the Screening!
Сезон 1 Серия 8
10 июня 2012
Дело об убийстве в заброшенной деревне Фуруока The Furuoka Deserted Village Murder Case
Сезон 1 Серия 9
18 июня 2012
Слепое пятно 10 000 человек What No One Noticed
Сезон 1 Серия 10
24 июня 2012
Титры шута End Credits of the Fool
Сезон 1 Серия 11
2 июля 2012
Дела, которые постоянно накапливаются Practically Piled to the Ceiling
Сезон 1 Серия 12
8 июля 2012
Труп в сумерках A Corpse by Evening
Сезон 1 Серия 13
16 июля 2012
Дикий огонь Wild Fire
Сезон 1 Серия 14
23 июля 2012
Дело Дзюмондзи The Juumonji Case
Сезон 1 Серия 15
30 июля 2012
Последняя цель The Last Target
Сезон 1 Серия 16
5 августа 2012
Последовательность Кудрявки The Kudryavka Sequence
Сезон 1 Серия 17
13 августа 2012
Светит ли солнце в горах? Does the Sun Shine on the Peaks?
Сезон 1 Серия 18
20 августа 2012
Те, кто придерживается любых подсказок Those Whom It May Concern
Сезон 1 Серия 19
27 августа 2012
С новым открытием Sappy New Year
Сезон 1 Серия 20
3 сентября 2012
Дело о шоколаде ручной работы The Case of the Handmade Chocolate
Сезон 1 Серия 21
10 сентября 2012
Кукла, пошедшая в обход The Doll That Took a Detour
Сезон 1 Серия 22
17 сентября 2012
График выхода всех сериалов
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