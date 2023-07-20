Menu
Tacoma FD 2019 - 2023, season 4

Tacoma FD season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Tacoma FD Seasons Season 4

Tacoma FD
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 20 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
"Tacoma FD" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Пожарная служба Такомы» после пожара на станции Терри, Люси, Грэнни и Айк вынуждены работать в службе безопасности тематического парка под названием «Мир пиратов». На вечеринке по случаю детского дня рождения неожиданно загорается костюм аниматора, играющего попугая Пити. Владелец парка мистер Дрейк отчитывает Терри, и тот решает во что бы то ни стало вернуться к серьезной службе на благо города. Эдди-старший заканчивает ремонт старого здания пожарной части, но все еще сомневается, стоит ли ему нанимать прежнюю команду. Люси и ребята придумывают план, как уговорить его взять их на работу.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.1 IMDb
Write review
Tacoma FD List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Pirate World FD
Season 4 Episode 1
20 July 2023
The Probie Imbroglio
Season 4 Episode 2
27 July 2023
The Penisi Way
Season 4 Episode 3
3 August 2023
Who Gives A-Shift?
Season 4 Episode 4
10 August 2023
Death Photo
Season 4 Episode 5
17 August 2023
Valentine's Day
Season 4 Episode 6
24 August 2023
Big Trouble in Little Belgium
Season 4 Episode 7
31 August 2023
Chicken Fight
Season 4 Episode 8
7 September 2023
Gone Dutch
Season 4 Episode 9
14 September 2023
Firefighters Only
Season 4 Episode 10
21 September 2023
It's a Penisi-ful Life
Season 4 Episode 11
28 September 2023
Kangaroo Court
Season 4 Episode 12
5 October 2023
Bad Blood
Season 4 Episode 13
5 October 2023
TV series release schedule
