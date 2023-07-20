В 4-м сезоне сериала «Пожарная служба Такомы» после пожара на станции Терри, Люси, Грэнни и Айк вынуждены работать в службе безопасности тематического парка под названием «Мир пиратов». На вечеринке по случаю детского дня рождения неожиданно загорается костюм аниматора, играющего попугая Пити. Владелец парка мистер Дрейк отчитывает Терри, и тот решает во что бы то ни стало вернуться к серьезной службе на благо города. Эдди-старший заканчивает ремонт старого здания пожарной части, но все еще сомневается, стоит ли ему нанимать прежнюю команду. Люси и ребята придумывают план, как уговорить его взять их на работу.