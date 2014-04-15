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Постер к 3-му сезону сериала Избранный
Киноафиша Сериалы Избранный Сезоны Сезон 3

Избранный, 3 сезон

Chosen
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 15 апреля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 12 минут
О чем 3-й сезон сериала «Избранный»

В 3-м сезоне сериала «Избранный» опасная игра продолжается, и главная ставка в ней теперь – жизнь. Джейкоб Орр пытается защитить Элли Митчелл. А на арену тем временем выходит новая охотница Джози Акоста вместе со своими детьми-подростками Алексом и Меган. Они еще не подозревают, во что они ввязались на самом деле, но Джози старается хотя бы сохранить семью вместе в полном составе. Макс Грегори делает открытие: оказывается, присоединиться к соревнованию теперь может любой желающий по собственному выбору. Он пытается выяснить, возможно ли так же добровольно покинуть ряды участников и что нужно для этого сделать.

Список серий 3-го сезона сериала «Избранный» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Искупление Redemption
Сезон 3 Серия 1
15 апреля 2014
Запачканные руки Dirty Hands
Сезон 3 Серия 2
15 апреля 2014
Раскол The Hatchet
Сезон 3 Серия 3
15 апреля 2014
Осаждённые Prisoners
Сезон 3 Серия 4
15 апреля 2014
Нисходящая спираль Downward Spiral
Сезон 3 Серия 5
15 апреля 2014
Чудовища Monsters
Сезон 3 Серия 6
15 апреля 2014
График выхода всех сериалов
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