Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Париж. Всё включено" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 2-му сезону сериала Избранный
Киноафиша Сериалы Избранный Сезоны Сезон 2

Избранный, 2 сезон

Chosen
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 декабря 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 12 минут
О чем 2-й сезон сериала «Избранный»

Во 2-м сезоне сериала «Избранный» семейство Митчеллов пускается в бега на потрепанной старой «хонде». Йен делает все возможное, чтобы защитить жену и детей от последствий своих поступков, но у Наблюдателей оказываются слишком длинные руки. Тем временем «игра» переходит на следующий уровень. К ней присоединяются новые опасные и рисковые игроки, готовые на все, чтобы выжить и избавиться от конкурентов. Выше становятся и ставки. Пока Джейкоб Орр изо всех сил пытается понять, во что его втянули, Митчеллы предпринимают попытку сбежать из-под постоянного надзора и выйти из смертоносного соревнования.

Список серий 2-го сезона сериала «Избранный» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Другие возможности Second Chances
Сезон 2 Серия 1
12 декабря 2013
Герои и Злодеи Heroes and Villains
Сезон 2 Серия 2
12 декабря 2013
Прямо на твоём пороге Right at Your Door
Сезон 2 Серия 3
19 декабря 2013
Убийцы Killers
Сезон 2 Серия 4
19 декабря 2013
Встречным курсом Collision Course
Сезон 2 Серия 5
25 декабря 2013
Защити своих Protect Your Own
Сезон 2 Серия 6
25 декабря 2013
График выхода всех сериалов
Related video
«Ужас»: Снаткина так опозорилась на красной дорожке, что людям смотреть противно
Так и не скажешь, что вундеркинды: как выглядели Тепляковы до славы и 8 детей
В Голливуде смеялись, когда советский режиссер решил снять этот фильм: теперь считают шедевром
Внешность жены Бондаренко постоянно ругают, но на этот раз от модели глаз не оторвать (фото)
Три дня в плену: как Аллу Пугачеву похитили в чужой стране
Словно старуха с косой: обомлеете, увидев состарившуюся любимицу Михалкова
В Театре Сатиры стало не до смеха, когда заговорила любовница Миронова: насилие, издевательства и не только
В России выбрали лучшего актера: Миронов считает звезду настоящим талантищем
«Ангельский голос»: дочь Кеосаяна и Хмельницкой потрясла всех пением (видео)
Четвертое место уже подготовлено: что происходит на могиле родителей Пугачевой
Лопоухая девочка из «Ералаша» освоила новую профессию: снимает видео с перчинкой
Эта девушка была женой сына-фрика Яковлевой: ушла из семьи после измены
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше