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Постер к 1-му сезону сериала Избранный
Киноафиша Сериалы Избранный Сезоны Сезон 1

Избранный, 1 сезон

Chosen
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 января 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Избранный»

В 1-м сезоне сериала «Избранный» обычный городской неудачник по имени Йен Митчелл становится участником таинственной жестокой игры. Когда вся его жизнь находится на грани разрушения, жена с детьми уходит к другому, а дела в адвокатской конторе идут не лучшим образом, на его пороге обнаруживается странная коробка. Внутри мужчина обнаруживает самый настоящий пистолет с патронами и инструкцию. Теперь по велению неизвестного кукловода он должен убить совершенно незнакомого человека, который изображен на приложенной фотографии. Причем если он откажется или не успеет выполнить задание за три дня, то он сам погибнет.

Список серий 1-го сезона сериала «Избранный» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Шкатулка The Box
Сезон 1 Серия 1
11 января 2013
Охотники The Hunters
Сезон 1 Серия 2
11 января 2013
Посредники The Fixers
Сезон 1 Серия 3
11 января 2013
Наблюдатели The Watchers
Сезон 1 Серия 4
11 января 2013
Кавалерия The Cavalry
Сезон 1 Серия 5
11 января 2013
Путь исхода The Way Out
Сезон 1 Серия 6
11 января 2013
График выхода всех сериалов
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