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Постер к 1-му сезону сериала Цена прошлого
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Цена прошлого, 1 сезон

Cena proshlogo 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 июня 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Цена прошлого»

В 1-м сезоне сериала «Цена прошлого» в элитном коттеджном поселке под Москвой проживает идеальное, на первый взгляд, семейство Головиных. Алексея и Мария в браке уже много лет, они воспитывают десятилетнюю дочку Катеньку и выглядят для всех счастливой парой. И Леша действительно ни на что не жалуется, в отличие от Маши. Женщина разочаровалась в браке и устала от быта. Она мечтает о романтических приключениях, а тут как раз поблизости появляется некогда влюбленный в нее одноклассник Олег Демьяненко. Поддавшись ухаживаниям, она решается изменить мужу, даже не представляя, во что ввязывается и с кем имеет дело на самом деле.

Список серий 1-го сезона сериала «Цена прошлого» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 июня 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 июня 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 июня 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 июня 2018
График выхода всех сериалов
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