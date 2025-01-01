Вышел первый трейлер «Тайного города» с Пересильд и Биковичем: премьера фэнтези по романам Вадима Панова — в 2026 году (видео)

Рейтинг выше, чем у половины хитов Netflix: 5 сериалов на реальных событиях, которые впечатляют даже скептиков

Думаете, Папа Римский выберет старые евангельские драмы? А он назвал четыре любимых фильма, из-за которых плачут даже атеисты

100% от критиков на Rotten Tomatoes — не панацея: зрителей лишили третьего сезона «Черепашек-ниндзя»

18 «Эмми» и 99% свежести: этот сериал с рейтингом 8.6 не зря окрестили японской «Игрой престолов» – второй сезон не за горами

29.1 млн просмотров и №1 в 72 странах: «опера, пропитанная печалью и снегом» рвет топы Netflix – включайте, если не знаете, что посмотреть

«Он меня убил»: финал «Очень странных дел» его же авторы сравнили с «Игрой престолов» – но не спешите точить вилы для братьев Даффер

Любовь, голуби и каваи: ИИ превратил в аниме 5 фильмов СССР – попробуйте угадать их все (тест)

Почему Джексон снял сначала «Властелин колец», а не «Хоббита»: хотел, но не получилось — дали всего $75 млн и отправили восвояси

«Из России пишут»: вот кто сыграл советского ученого Алексея в «Очень странных делах» — никакой он не Смирнов