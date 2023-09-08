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Постер к 2-му сезону сериала Жар-птицы
Киноафиша Сериалы Жар-птицы Сезоны Сезон 2

Жар-птицы, 2 сезон

Ateş Kuşları
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 2 часа 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Жар-птицы»

Во 2-м сезоне сериала «Жар-птицы» продолжаются приключения бывших беспризорников в непростом взрослом мире. Барбарос бросает вызов Низаму. Он хочет отколоться от прежней компании и уйти вместе с Гюльайше. Низам не собирается отпускать девушку, он хочет вернуть ее в дом отца. Однако Али признается, что он уже согласился на брак сестры с Барбаросом от имени семьи. Хаджер прогоняет Назмие из дома, но та напоследок заявляет, что если она не вернется в эти стены полноправной хозяйкой, то она будет уже не Назмие. Чатал узнает про смерть Ширин и не может смириться с этой трагедией. Он не намерен оставлять это дело просто так.

Список серий сериала Жар-птицы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 22. Bölüm
Сезон 2 Серия 1
8 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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