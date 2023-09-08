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Жар-птицы, список сезонов

Ateş Kuşları
Год выпуска 2023
Страна Турция
Эпизод длится 2 часа 20 минут
Телеканал ATV
Список сезонов сериала «Жар-птицы»
Жар-птицы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
21 эпизод 13 января 2023 - 23 июня 2023
 
Жар-птицы - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1 эпизод 8 сентября 2023
 
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